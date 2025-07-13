Bild пише, що Росія готує меганаступ на другу половину літа: у РНБО відреагували
- Bild повідомило, що Росія планує масштабний наступ у другій половині літа за допомогою північнокорейських солдатів.
- Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав ці повідомлення безглуздими, зазначивши, що нових наступів немає, але Росія залучає резерви та змінює тактику.
Із посиланням на російські шовіністичні канали, видання Bild написало, що Генштаб Росії представив Путіну план наступу на другу половину літа. Очільнику Кремля нібито пропонують вивести військових для наступу з прикордоння, попередньо замінивши північнокорейськими солдатами.
Про те, що КНДР планує відправити ще 30 000 солдатів до Росії, повідомляла і українська розвідка, передає 24 Канал.
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Чи справді Кремль готує новий наступ
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував публікацію у Bild. Він зауважив, що більш безглуздих матеріалів, ніж у цьому виданні, завжди важко знайти.
Повне нерозуміння там ні фронту, ні подій. Начитаються телеграмів, часто російських, і пишуть статті, які в нас цитують. До речі, цю інформацію, кажуть, вони отримали в російському генштабі. Ну ви зрозуміли,
– зауважив Коваленко.
Він нагадав, що російські наступальні дії не припинялися ще з минулого року. Ворог продовжує стабільно "тиснути кількістю аби повзти".
Керівник ЦПД наголосив, що "якихось нових наступів немає". Натомість, противник задіює резерви, змінює тактику, проникає у прикордоння тощо.
Зауважимо, що Росія останнім часом посилила масовані обстріли українських міст. Експерти зазначають, що Путін переслідує дві стратегічні мети, готуючись до "ключової битви" наприкінці року.