Bild пише, що Росія готує меганаступ на другу половину літа: у РНБО відреагували

Із посиланням на російські шовіністичні канали, видання Bild написало, що Генштаб Росії представив Путіну план наступу на другу половину літа. Очільнику Кремля нібито пропонують вивести військових для наступу з прикордоння, попередньо замінивши північнокорейськими солдатами.

Про те, що КНДР планує відправити ще 30 000 солдатів до Росії, повідомляла і українська розвідка, передає 24 Канал.

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Чи справді Кремль готує новий наступ

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував публікацію у Bild. Він зауважив, що більш безглуздих матеріалів, ніж у цьому виданні, завжди важко знайти.

Повне нерозуміння там ні фронту, ні подій. Начитаються телеграмів, часто російських, і пишуть статті, які в нас цитують. До речі, цю інформацію, кажуть, вони отримали в російському генштабі. Ну ви зрозуміли,

– зауважив Коваленко.

Він нагадав, що російські наступальні дії не припинялися ще з минулого року. Ворог продовжує стабільно "тиснути кількістю аби повзти".

Керівник ЦПД наголосив, що "якихось нових наступів немає". Натомість, противник задіює резерви, змінює тактику, проникає у прикордоння тощо.

Зауважимо, що Росія останнім часом посилила масовані обстріли українських міст. Експерти зазначають, що Путін переслідує дві стратегічні мети, готуючись до "ключової битви" наприкінці року.