Росія готує новий великий наступ на 1200 кілометрів фронту: у AP назвали точки ударів

Ворожа армія, ймовірно, готується до нового наступу з метою захопити підконтрольну Україні частину Донецької області, зупинятися на цьому окупанти не збираються. Країна-агресорка також може активізуватися й на інших напрямках.

Експерти зазначають, що Москва накопичує резерви, і з потеплінням бойові дії можуть пришвидшитися через кращі умови на місцевості. Про це мовиться в матеріалі Associated Press з посиланням на оцінки аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Де наступатимуть окупанти?

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що росіяни впродовж останнього часу суттєво посилили артилерійські обстріли та удари дронами, намагаючись розхитати українську оборону перед можливими наземними атаками. У фокусі армії країни-агресорки – Донеччина.

У відповідь Україна проводить контратаки в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там російські війська всіляко намагаються закріпитися, щоб просунутися до обласних центрів, що є важливими стратегічними й промисловими містами.

До речі, за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, українським військовим вдалося заблокувати просування росіян на Олександрівському напрямку.

Як стверджують у ISW, успішні дії українських сил на Дніпропетровщині можуть змусити Росію обирати між обороною та підготовкою нових наступів на інших ділянках фронту, що здатне зірвати її плани. Також українські військові активізували удари по логістиці, техніці та живій силі противника, щоб ускладнити підготовку наступу.

Водночас російські військові блогери зазначають, що для масштабного наступу Кремлю доведеться суттєво посилювати угруповання, що буде для них зовсім не простим завданням. Після непопулярної часткової мобілізації на початку війни Росія більше покладається на добровольців і найманців з-за кордону, яких приваблюють виплати та пільги.

За словами Путіна, наразі до війни проти України залучено близько 700 тисяч російських військових. Це приблизно дорівнює кількості військ, які має Україна.

