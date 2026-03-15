Втопилася у цій весні, – Зеленський про нову наступальну кампанію росіян

Росія не змогла втілити в життя свої плани щодо весняної наступальної кампанії. Вона вже провалилася.

Про це президент України повідомив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про весняну наступальну кампанію ворога?

Якщо цитувати наше військове командування, весняна кампанія у росіян вже провалилась. Тому що вона планувалася на початок весни вже на повну. Хоча і пауз великих у "рускіх" немає – змінилась війна,

– сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що у перший рік всі терпіли до зими, тому що розуміли: взимку немає якихось наступальних дій. Але вже все змінилось.

Президент зазначив, що весняна кампанія росіян "втопилася у цій весні". Так, окупанти не проводять масштабної операції, але намагаються діяти на різних частинах фронту тактикою проникнення та постійними штурмами.

Крім того, український очільник підкреслив, що поки на Сумщині та Чернігівщині немає російських сил, оскільки "вони звідти перекинули всіх на Донбас, а потім з Донбасу на Гуляйполе, на південь".

"Сирський доповідав, що вони (росіяни – 24 Канал) зараз формують 110 тисяч (російських військових – 24 Канал). У них кожен рік план – 400 тисяч. Наш план – щоб щонайменше 400 тисяч у них було знищено за рік. Якщо так буде, то їм доведеться ухвалювати інші рішення", – резюмував Зеленський.

До речі, офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зауважив в етері 24 Каналу, що ворогу в смузі оборони бригади "Рубіж" весною точно буде веселіше. За словами військового, це можна буде побачити з великої кількості відео зі знищеною технікою та особовим складом противника.

