Наступ Росії на Харків провалився: Зеленський висловився про роль Сирського

Російські війська провалили наступ на Харківщині. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський добре знався на обороні цього регіону.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, інформує 24 Канал.

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"Визнають всі експерти: наступ Росії на Харків провалився. Я б сказав, що він був зупинений нашими воїнами і відповідною зброєю. Високо цінуємо службу наших хлопців", – заявив Зеленский.

При цьому глава держави наголосив на позитивних сигналах щодо використання деликобійної зброї, яку Україна почала отримувати.

Роль Сирського у відбитті наступу

Також Володимир Зеленський зазначив, що головнокомандувач Олександр добре знався на обороні саме цього регіону."

"Він знає Харків, він відвойовує його. Успішна спецоперація була на Харківщині саме під її командуванням. Зупинили – молодці, не дали окупувати Харків – молодці. З деталями будемо розбиратись, коли буде пауза", – додав президент.

Український лідер визнав, що перед головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським стоять серйозні виклики. При цьому він вважає, що будь-яка людина на місці Сирського змогла б завадити прориву ворога в Харківської області.