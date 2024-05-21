Військовий експерт спрогнозував перебіг боїв на Харківщині найближчими днями

На Харківщині Сили оборони успішно зупинили противника майже у смузі забезпечення. Росіяни хотіли створити "буферну зону", але не вдалося. Є вклинення в нашу територію, проте не більше. Також ворог прагнув відволікти українські оперативні резерви, щоб проводити наступальні дії на інших напрямках.

Жодного з цих завдань окупанти не виконали. Маючи об'єктивну перевагу по чисельності особового складу, просування на 200 – 400 метрів не говорить про успішність бойових дій з боку противника. Заразом, військовий експерт Сергій Грабський 24 Каналу сказав, що це також говорить про те, як наші захисники мужньо боронять Харківщину.

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До чого потрібно готуватися

Військовий експерт зазначив, що на Харківщині тривають дуже важкі бої. Противнику байдуже на втрати. Росіяни лізтимуть до тих пір, поки буде кому. Відтак найближчими днями зберігатиметься напружена ситуація.

До того ж окупанти усвідомлюють, що "вікно можливостей", коли можна планувати наступальні дії, скоро закриється. Невдовзі Україна отримає бойову техніку. До цього загарбники намагатимуться просуватися якомога швидше на усіх ділянках, де розпочали наступ.

Це стосується не тільки Харкова. Харківська операція – це відволікання наших сил та засобів. Вона була невдалою, але бої тривають,

– наголосив Грабський.

Як росіяни подають наступ на Харківщині

Україна та Росія мають абсолютно різні підходи щодо визначення ефективності бойових дій. Для нас – це знищення бойового потенціалу росіян на будь-яких напрямках. Для ворога – це захоплення територій. Тому марно сподіватися, що окупанти змінять тактику й будуть відходити.

Ті російські заяви, що "ми просунулися на 200 – 400 метрів", звучать в устах пропагандистів дуже переконливо і пафосно. Вони заявляють про це як про "велику перемогу", адже необхідно годувати люд досягненнями. Саме такі просування, які мають мінімальний вплив на ситуацію, дозволяють противнику створювати ілюзію, що "російська армія виконує так звану СВО". Тому вони продовжуватимуть тиснути на Харківщині, поки не відчують браку ресурсів.

Запеклі бої на Харківщині: дивіться на карті

Знаючи віртуозність російської пропаганди, вони й це вклинення – абсолютно безпорадні. Умовне захоплення того ж самого Вовчанська подаватимуть як стратегічну задачу та перемогу, яка створить проблеми для забезпечення українських військ в районі Куп'янська. Так вони це подають,

– зазначив Сергій Грабський.

Чи надійшла зброя зі США уже в Україну

За словами Грабського, щонайменше протягом останнього тижня не спостерігається суттєвих просувань противника на будь-яких напрямках. Тому можна припустити, що певне озброєння з пакета військової допомоги США уже надійшло на забезпечення наших підрозділів.

Це, своєю чергою, дозволяє говорити про можливості завдання ударів, які нівелюють спроби ворога просуватися вперед на різних відтинках. При тому, що ситуація напружена і біля Бахмута, і біля Авдіївки, і на Покровському напрямку. Також бойові дії, мабуть, будуть продовжуватися в районі Очеретиного, що пов'язано з поставленими цілями ворога.

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