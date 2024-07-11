Втрати шалені: як наступ на Харківщину обернувся катастрофою для Росії

На Харківському напрямку росіяни за час повторного наступу могли втратити понад 9 тисяч військових убитими й пораненими, а всього до "спецоперації" були залученими, імовірно, понад 15 тисяч вояк.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що росіяни на Харківщині потрапили у так званий "ресурсний капкан". У них було завдання – "розбурхати" ситуацію на цій ділянці фронту.

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Чи можуть росіяни компенсувати втрати на Харківщині

Світан зазначив, що ворог зазнав шалених втрат у підрозділах, які безпосередньо вступали у бойове зіткнення. Натепер російське військо практично перестало наступати на Харківщині, лише певні дії намагаються проводити у бік Вовчанська.

Наступ Росії на Харківщину: дивіться на карті

Окупанти не мають звідки перекинути резерви. Уже зібрали всіх і все на цьому напрямку. Зокрема, підтягнули ледве не африканську бригаду, яка мала летіти на ротацію в Африку, але поїхала у Харківську область. Також передислокували деякі частини з Балтійського напрямку, але і ті "згоріли".

Ще можуть зняти резерви з Донецького фронту, але тоді не було сенсу взагалі "розігрівати" тему про наступ на Харківщину. Оскільки свої ж резерви й "спалять" на цьому напрямку. Гадаю, що найближчим часом ситуація стабілізується, не росіянами, а нами. З огляду на можливості та доцільності деяких дій,

– наголосив військовий експерт.

І додав, що не завжди потрібно повертати позиції, якщо перебуваємо в оборонній позиції. Необхідно утримати або відбити найкращі позиції для оборони, і далі не рухатися. Для цього Україна, імовірно, має сили та засоби. Натомість росіян зможемо дотиснути, адже маємо досить непоганий плацдарм на Харківщині.