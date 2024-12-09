Наступ Росії на Куп'янськ: у Третій окремій штурмовій анонсували зміну тактики росіян

Окупанти продовжують атакувати на Харківщині. Ворог не полишає спроб відкинути Сили оборони за річку Оскіл.

На Харківському напрямку задіяні сили ворога із двох армій. Про це розповів "Суспільному" Олег Романов, командир протитанкового батальйону 3 окремої штурмової бригади, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Харківщині

За словами Олега Романова, ворог створює плацдарм. Військовий припустив, що окупанти вдадуться до тактики механізованих накатів, як тільки земля промерзне.

Втім, зараз інтенсивність ворожих атак дещо сповільнилася.

Романов зауважив, що росіяни збавляють темп. Ймовірно, перед зимою мобілізаційні спроможності падають.

"Не будемо забігати наперед, аби не наврочити", – додав командир.

До слова, нагадаємо, що наприкінці листопада – початку грудня Росія значно активізувалася у напрямку Куп'янська та Борової. Зокрема, росіяни двічі форсували Оскіл і вибивши із позицій Сили оборони, створили два плацдарми.

Так, перше форсування Осколу відбулося 24 листопада південніше села Новомлинськ, де ворог зайняв позиції на західному березі річки. 3 грудня російські сили звідти вибили.

Наприкінці листопада росіяни форсували річку біля Масютівки, створивши ще один плацдарм на Харківщині.