Окупанти гатять з усього, що можна, – Гайдай про жорсткі бої на Луганщині

Російські загарбники здійснюють наступальні дії на Луганщині. Ситуація в області є дуже важкою, але контрольованою ЗСУ, які героїчно відбивають атаки окупантів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни найсильніше обстрілюють у напрямку Кремінної.

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Де атакують загарбники

Сергій Гайдай зазначив, що найважча ситуація на фронті зараз у напрямку Кремінної. Росія веде активні наступальні дії та підключає важку техніку, але українські воїни контролюють ситуацію.

"Окупанти постійно гатять з важких "Калібрів", атакують і підключають важку техніку, танки. Вони намагаються розвивати певний успіх на цьому напрямку, але зараз попри те, що нашим бійцям важко, вони повністю контролюють ситуацію", – повідомив він.

Голова Луганської ОДА зауважив, що росіяни планують наступ на Лиман. Але Гайдай запевнив: "Росіяни зупиняються там, де їх зупиняють наші захисники".

Посадовець додав, що зараз ЗСУ обороняються, але коли отримають важке озброєння, то зможуть здійснювати контрнаступ та розбивати російські війська.

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