Є плани протидії, – полковник запасу ЗСУ сказав, що задумали окупанти на Луганському напрямку

Станом на літо 2023 року Росія не має достатньо ресурсів, щоб захопити значні території. Однак саме на Луганському напрямку окупанти мають надію покращити свої позиції, досягнувши природної перешкоди.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, Сили оборони повністю готові до нейтралізації ворожих планів.

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Навіщо Росія наступає на Луганському напрямку

Луганський напрямок фронту обмежений двома ріками: Осколом та Сіверським Дінцем. І завдання Росії полягає в тому, щоб витиснути Збройні Сили за ці дві ріки.

Лінія Оскіл – Сіверський Донець, на яку хочуть вийти окупанти / 24 Канал

Після досягнення цієї мети Росія, імовірно, перейде до глухої оборони. Тому що водна перешкода була б чудовою лінією оборони в майбутньому.

"Для того, щоб це здійснити, Росії потрібно завдати двох ударів: з Півночі на Південь в районі Куп’янська та зі Сходу на Захід в районі Лимана. Саме такий подвійний удар Росія зараз і готує", – переконаний Світан.

Що можуть протиставити цьому Збройні Сили

Україна вже має план, як зупинити ворога, і активно втілює його на Лиманському напрямку, поблизу Торська. Збройні сили знищують ворога фланговими атаками.

Крім того, на думку Світана, дуже грізною зброєю проти російського наступу можуть стати касетні боєприпаси, передані Сполученими Штатами. Росіяни вже починають вити від них, адже коли в будь-який момент може прилетіти цей боєприпас, полями не побігаєш.

Роман Світан про стратегічні задачі на Луганському напрямку: дивіться відео

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