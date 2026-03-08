Зеленський назвав цілі Москви у весняному наступі
- Росія планує посилити наступальні дії навесні 2026 року, зосереджуючись на захопленні Донецької та Луганської областей.
- Сили оборони частково зірвали плани окупантів.
Росія готуються до посилення наступальних дій навесні 2026 року. Володимир Зеленський каже, що плани окупантів давно відомі.
Під час спілкування з журналістами президент заявив, що плани Москви на полі бою не змінилися, передає 24 Канал.
Що планує Росія на весну 2026 року?
За словами глави держави, навесні росіяни зосередяться на захопленні всієї Донецької та Луганської областей. Також серед можливих напрямків для весняного наступу противник розглядав південний напрямок. Це Запорізька область та ділянка між Донецької і Запорізької областями.
Президент зазначив, що плани Росії частково зірвані діями українських сил оборони.
За останні півтора місяці на півдні України вдалося повернути контроль над 400 – 435 квадратними кілометрами території.
Їх (росіян – 24 Канал) плани не змінилися. Йде лише відтермінування, тому що вони не здатні реалізувати їх тими силами та засобами, які вони мають сьогодні, і через дії наших ЗСУ,
– пояснив політик.
Де Росія наступатиме навесні?
Навесні та влітку одним із головних напрямків наступу російських військ може стати Слов'янсько-Краматорська агломерація. Окупанти здатні намагатися просуватися одразу з трьох сторін. Про це в коментарі 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо. За його словами, йдеться про Слов'янський, Лиманський та Костянтинівський напрямки. Саме з району Костянтинівки росіяни можуть спробувати рухатися безпосередньо у бік Краматорська.
На Слов'янському напрямку росіяни змогли підійти приблизно на 15 кілометрів до околиць Слов'янська.
Водночас на Лиманському напрямку просування йде значно повільніше, адже там багато водних перешкод, зокрема річка Сіверський Донець. Однак ситуація може змінитися вже у квітні, коли з'явиться зелений покрив і ворогу буде легше маскуватися. Саме тоді росіяни можуть активізувати наступальні дії.
Пехньо також наголосив, що складною залишається ситуація навколо Костянтинівки. Росіяни активно б'ють по місту керованими авіабомбами та іншими видами озброєння, намагаючись зруйнувати логістику. Костянтинівка є важливою для росіян: захоплення цього міста відкрило б їм шлях до Краматорсько-Слов'янської агломерації з південного сходу.
Російське командування перекинуло елітні підрозділи з Покровського напряму та Добропілля на південь через успіхи українських сил у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Такі переміщення можуть ускладнити плани Росії щодо очікуваного наступу на пояс фортець у весняно-літньому періоді 2026 року.