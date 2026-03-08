Зеленський назвав цілі Москви у весняному наступі

Росія готуються до посилення наступальних дій навесні 2026 року. Володимир Зеленський каже, що плани окупантів давно відомі.

Під час спілкування з журналістами президент заявив, що плани Москви на полі бою не змінилися, передає 24 Канал.

Що планує Росія на весну 2026 року?

За словами глави держави, навесні росіяни зосередяться на захопленні всієї Донецької та Луганської областей. Також серед можливих напрямків для весняного наступу противник розглядав південний напрямок. Це Запорізька область та ділянка між Донецької і Запорізької областями.

Президент зазначив, що плани Росії частково зірвані діями українських сил оборони.

За останні півтора місяці на півдні України вдалося повернути контроль над 400 – 435 квадратними кілометрами території.

Їх (росіян – 24 Канал) плани не змінилися. Йде лише відтермінування, тому що вони не здатні реалізувати їх тими силами та засобами, які вони мають сьогодні, і через дії наших ЗСУ,

– пояснив політик.

