Росіяни просунулися по важливій трасі на Донеччині: огляд фронту від ISW

Окупанти продовжують наступ на різних ділянках фронту. Ворог тисне на Донеччині, намагаючись прорватися до адмінмежі з Дніпропетровщиною.

В ОСУВ "Хортиця" заявили про сильне пожвавлення активності ворога, особливо на 6 напрямках. Літній наступ росіян, який анонсувався раніше, розпочався, передає 24 Канал.

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Де просуваються окупанти

В Інституті вивчення війни оцінили ситуацію на фронті. Геолокаційні кадри за 16 червня показують просування ворога одразу на Сумському, Сіверському, Торецькому, Новопавлівському напрямках. Аналітики стверджують про:

нещодавнє захоплення окупантами Кіндратівки ( на північ від Сум);

просування ворога на південний захід від Григорівки та вздовж вулиці Райко Депрерадовича на схід від Серебрянки (обидва населені пункти – на північний схід від Сіверська);

просування противника вздовж траси Т-0504 Покровськ – Костянтинівка на північний захід від Яблунівки, а також на західній околиці Яблунівки (північний захід від Торецька);

просування росіян на східній околиці Комара (на південь від Новопавлівки);

Де мали успіх ЗСУ

Тим часом українським силам вдається стримувати ворога і повертати втрачені позиції на окремих ділянках фронту. Так, геолокаційні кадри за 15 червня свідчать про нещодавнє просування українських військ на північний захід від Макіївки (південний схід від Борової, що на Харківщині).

Крім того, знімки за 15 червня показують незначне просування ЗСУ на Запорізькому напрямку, а саме на захід від Мирного (на схід від Оріхова).

Як змінилася лінія фронту / Карти ISW