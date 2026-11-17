Російська армія продовжує штурмувати українські позиції, однак темпи наступу окупантів поступово знижуються. Значні втрати змушують командування перегруповувати війська та шукати можливості поповнити виснажені підрозділи.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко.

Чому російські штурми сповільнилися

За словами Мусієнка, останніми місяцями українські військові фіксують зниження темпів та інтенсивності наступальних дій Росії.

Причина – колосальні втрати, яких ворог реально не очікував. І вони надалі зростатимуть,

– наголосив військовий.

До слова проблема з поповненням російської армії стає дедалі відчутнішою. За оцінкою військового експерта Ігоря Романенка, Росія щомісяця втрачає близько 49 тисяч військових, тоді як набирає не більше ніж 30 тисяч. Через такий дисбаланс окупантам дедалі складніше відновлювати чисельність підрозділів.

Та це не означає, що російська армія повністю втратила можливість наступати. Окупанти намагаються використовувати погодні умови, зокрема туман і мряку, щоб приховувати пересування своїх підрозділів.

Також на окремих напрямках противник продовжує застосовувати техніку.

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На деяких ділянках фронту Росії вже бракує піхоти

Мусієнко зазначив, що на окремих ділянках фронту помітне суттєве ослаблення російських військ. Там окупанти залучають лише кількасот піхотинців для проведення штурмів, а самі підрозділи поступово виснажуються.

Російське командування намагається перечекати цей період, дочекатися поповнення, провести ротацію та перегрупувати сили. Після цього ворог розраховує відновити наступ новими хвилями.

Однак проблеми росіян пов'язані не лише з нестачею особового складу. На збільшення втрат впливають і удари Сил оборони по ворожій логістиці. Через них російські підрозділи не можуть вчасно отримувати поповнення, боєприпаси та інші необхідні ресурси.

Наше завдання – завдяки збільшенню втрат і розширенню можливостей для ураження ворожої логістики зупинити наступальний потенціал противника,

– пояснив Мусієнко.

Він наголосив, що тенденції для російської армії зараз негативні. Водночас окупанти ще зберігають можливість проводити штурми, тому говорити про повну зупинку їхнього наступу зарано.

Цікаво, що про поступове сповільнення російського наступу також пише Politico. Видання посилається на командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола, який пов'язує це, зокрема, з великими втратами російської армії та українськими контрнаступальними операціями.