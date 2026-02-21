Планів у них було чимало: Сирський розповів, як ЗСУ змогли зірвати наступ росіян

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія продемонструвала стійкість у війні проти "найбільшої і найпотужнішої армії Європи". За його словами, у 2025 році Росія готувала широкомасштабний наступ, однак ці плани вдалося зірвати.

Українська армія демонструє стійкість у війні, яка "перевершує всі мислимі і немислимі масштаби". Про це Олександр Сирський заявив в інтерв'ю Le Monde.

Що відомо про плани Росії, які зірвали Сили оборони?

За словами Сирського, Росія готувала свої війська до проведення широкомасштабної наступальної операції. Москва планувала захопити весь Донбас, території в Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, а також створити буферну зону на Харківщині й Сумщині. Проте реалізувати ці наміри не вдалося.

Головком назвав дві ключові причини зриву планів Росії. Перша – дії українських сил на прикордонних із Росією напрямках. У березні – квітні ЗСУ провели наступальні операції в Бєлгородській області, а в травні – червні – в Курській, що змусило ворога перегрупувати війська та відкласти запланований наступ. Друга причина стосується південно-східної ділянки фронту. У серпні російські війська розпочали наступ у напрямку Добропілля з метою оточення агломерації Покровськ – Мирноград і можливого просування в бік Дніпропетровської та Запорізької областей.

У відповідь ЗСУ розпочали контрнаступ, унаслідок чого передові підрозділи 51-ї армії Росії опинилися під загрозою оточення, а російське командування було змушене перекинути морську піхоту на цей напрямок.

