21 лютого, 23:28
Планів у них було чимало: Сирський розповів, як ЗСУ змогли зірвати наступ росіян

Юлія Харченко
Основні тези
  • Росія планувала широкомасштабний наступ у 2025 році, проте ЗСУ зірвали ці плани завдяки діям на прикордонних напрямках та контрнаступу на південно-східній ділянці фронту.
  • Українські сили провели наступальні операції в Бєлгородській та Курській областях, що змусило російські війська перегрупуватись і відкласти наступ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія продемонструвала стійкість у війні проти "найбільшої і найпотужнішої армії Європи". За його словами, у 2025 році Росія готувала широкомасштабний наступ, однак ці плани вдалося зірвати.

Українська армія демонструє стійкість у війні, яка "перевершує всі мислимі і немислимі масштаби". Про це Олександр Сирський заявив в інтерв'ю Le Monde.

Що відомо про плани Росії, які зірвали Сили оборони?

За словами Сирського, Росія готувала свої війська до проведення широкомасштабної наступальної операції. Москва планувала захопити весь Донбас, території в Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, а також створити буферну зону на Харківщині й Сумщині. Проте реалізувати ці наміри не вдалося. 

Головком назвав дві ключові причини зриву планів Росії. Перша – дії українських сил на прикордонних із Росією напрямках. У березні – квітні ЗСУ провели наступальні операції в Бєлгородській області, а в травні – червні – в Курській, що змусило ворога перегрупувати війська та відкласти запланований наступ. Друга причина стосується південно-східної ділянки фронту. У серпні російські війська розпочали наступ у напрямку Добропілля з метою оточення агломерації Покровськ – Мирноград і можливого просування в бік Дніпропетровської та Запорізької областей. 

У відповідь ЗСУ розпочали контрнаступ, унаслідок чого передові підрозділи 51-ї армії Росії опинилися під загрозою оточення, а російське командування було змушене перекинути морську піхоту на цей напрямок.

Де тривають запеклі бої на фронті?

  • Військовий оглядач Денис Попович зазначив для 24 Каналу, що українські сили здійснили контратаки в районі Гуляйполя для стабілізації ситуації та зриву планів Росії на наступ весною та влітку. Російське командування планувало оточити Гуляйполе з півночі та півдня, але українські дії перешкоджають цим планам.

  • 79 ОДШБр повідомляє, що Росія намагається оточити українських десантників у Мирнограді. Ворог і надалі діє малими групами та іноді використовує легку техніку.

  • За останню добу Сили оборони України змогли покращити позиції на півночі Харківської області, на Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках. Російські війська не досягли успіху на більшості напрямків, зокрема на Куп'янському, Слов'янському, Костянтинівка-Дружківка та Херсонському.