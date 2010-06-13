Вибухи у Криму, можливий перетин росіянами адмінмежі Дніпропетровщини: хронологія 1206 дня війни

06:24, 13 червня

За даними соцмереж, у ніч проти 13 червня в окупованому Криму були прольоти дронів і лунали вибухи.

Після 3 години ночі у соцмережах з’явилося повідомлення, що Сімферополь та район нібито перебувають під нальотом БпЛА.

За словами місцевих жителів, там було чути численні вибухи та проліт безпілотників.

Крім того, вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

У соцмережах зазначали, що, за попередніми даними, дрони нібито долетіли до аеродромів "Саки", "Гвардійське" та "Кіровське".