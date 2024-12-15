"Це ворожа ІПСО": Федоров спростував заяви про наступ росіян на Запоріжжя

Від березня 2024 року і до сьогодні ширяться чутки про можливий наступ росіян на Запоріжжя. Іван Федоров вважає, що подібні заяви – це лише ворожа ІПСО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА під час брифінгу.

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Федоров спростував чутки про можливий наступ росіян

Голова Запорізької ОВА заявив, що протягом останніх місяців жителів Запоріжжя лякають можливим наступом ворога. Так, Федоров каже, що у вересні ширилися чутки про наступ, у жовтні про сам "наступ", у листопаді – "вже пішли", а у грудні – "все, збираємо валізи".

Це все – ІПСО, але на яку суспільство реагує,

– заявив Федоров.

Він також додав, що через постійні чутки про можливий наступ ворога у селищі Комишуваха, яке розташоване за 20 кілометрів від фронту, відклали будівництво підземної школи. Федоров пояснив, що таке рішення ухвалили, щоб уникнути хибних оцінок ситуації.

Через те, що зупинили будівництво підземної школи тепер з Комишувахи та громади можуть евакуювати дітей.

Разом з тим, раніше у мережі повідомляли, що росіяни перекидають свою техніку з Криму на територію Запорізької області. Агенти руху "Атеш" повідомили, що окупанти роблять це для посилення своїх підрозділів.

У складі колони було помічено безліч броньованої техніки, включаючи танки, БМП та БТР, а також військові тягачі та вантажівки.