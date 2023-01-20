Наступ Росії на Запорізькому напрямку: місцева влада розповіла, за якої умови він може статися

В Україні готові до можливого нового наступу з боку Росії. Один із можливих напрямів, з яких може сунути ворог, – Запорізький. Але місцева влада запевняє, що переживати не варто.

Глава Запорізької районної військової адміністрації Олег Буряк запевнив, що в окупантів недостатньо сил для цього. Вони просто не зможуть зламати лінію оборони ЗСУ на Запорізькому напрямку.

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Мета ворога – укріпити позиції

Як зазначив Буряк, в окупантів недостатньо ресурсів. Тож вони просто фізично не зможуть здійснити потужний наступ на Запорізькому напрямку. За словами глави військової адміністрації, сили українського та російського війська практично ідентичні на цьому напрямку. Але для наступу окупантам необхідна перевага бодай у 5 разів.

Ну якщо у нас десять тисяч, то їм треба п'ятдесят, якщо у нас сорок тисяч, то їм треба двісті тисяч на цьому напрямку. Якби така величезна сила накопичувалась на тому боці, ми б усе це бачили,

– зазначив Буряк.

На Півдні – артилерійські бої

На цьому зробив акцент полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Сергій Грабський. Він зауважив, що на Півдні нашої держави активно працює артилерія. Причому з обох боків. За його словами, ворог з усіх сил намагається вплинути на передній край Сил оборони.

Під цим впливом противник намагається сконцентрувати достатньо сил і засобів у районі Василівки та Оріхова (Запорізька область – 24 Канал) з можливим планом просування потім у напрямку Запоріжжя,

– зазначив Грабський.

Водночас слід розуміти, що наші військові постійно завдають ворогові удару. Б'ють не лише по його передньому краю. Вогневого ураження зазнають також місця скупчення живої сили, бази, а також склади з боєприпасами.

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