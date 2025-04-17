Хочуть мати під контролем 6 регіонів, – Зеленський про стратегічні цілі росіян навесні та влітку
- Росія планує контролювати 6 регіонів України, включно з Кримом, для посилення своєї позиції на переговорах.
- Зараз російські війська активно діють у напрямку Сумської області, де вже накопичили близько 60 тисяч особового складу.
Російська армія не полишає своїх загарбницьких намірів захопити якомога більше квадратних кілометрів української землі. Загалом Кремль планує мати під контролем 6 регіонів України, включно з Кримом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
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Зеленський висловився про наміри росіян
На брифінгу один з журналістів наголосив, що росіяни вже проводять наступальні дії у напрямку Сумської та Харківської областей. Відтак, він поцікавився, чи відомі Україні плани ворога щодо наступальних дій у весняно-літній період.
У відповідь Володимир Зеленський зауважив, що росіяни прагнуть взяти під свій контроль 6 регіонів нашої держави, включно з Кримом. За словами президента, на деяких ділянках фронту росіяни вже працюють над реалізацією своїх загарбницьких планів, на деяких – ще ні.
Крім того, окупанти хочуть захопити якомога більше територій, аби мати сильну позицію за столом переговорів. Відтак, мовиться не лише про ті області, які окуповані ворогом, а й ті, які перебувають під частковою окупацією.
Щоб реалізувати свої цілі, росіянам треба діяти й на інших напрямках, щоб продемонструвати деяким нашим партнерам, що Росія – "країна компромісна". Для цього вони бажають використовувати успіхи на інших територіях. Тут ми говоримо і про Суми, де велике накопичення військ, і Чернігів, який постійно обстрілюють невипадково,
– зауважив Зеленський.
Президент наголосив, що зараз Сили оборони України не дають ворогу серйозно накопичувати сили в районах поблизу Чернігова, Харкова, Запоріжжя, щоб проводити великі хвилі наступу. Водночас в районі Сумщини ворог вже накопичив близько 60 тисяч особового складу.
Раніше в інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія фактично розпочала наступи у Сумській та Харківській областях. Про це свідчить збільшення кількості атак у 2 рази.