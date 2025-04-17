Хочуть мати під контролем 6 регіонів, – Зеленський про стратегічні цілі росіян навесні та влітку

Російська армія не полишає своїх загарбницьких намірів захопити якомога більше квадратних кілометрів української землі. Загалом Кремль планує мати під контролем 6 регіонів України, включно з Кримом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

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Зеленський висловився про наміри росіян

На брифінгу один з журналістів наголосив, що росіяни вже проводять наступальні дії у напрямку Сумської та Харківської областей. Відтак, він поцікавився, чи відомі Україні плани ворога щодо наступальних дій у весняно-літній період.

У відповідь Володимир Зеленський зауважив, що росіяни прагнуть взяти під свій контроль 6 регіонів нашої держави, включно з Кримом. За словами президента, на деяких ділянках фронту росіяни вже працюють над реалізацією своїх загарбницьких планів, на деяких – ще ні.

Крім того, окупанти хочуть захопити якомога більше територій, аби мати сильну позицію за столом переговорів. Відтак, мовиться не лише про ті області, які окуповані ворогом, а й ті, які перебувають під частковою окупацією.

Щоб реалізувати свої цілі, росіянам треба діяти й на інших напрямках, щоб продемонструвати деяким нашим партнерам, що Росія – "країна компромісна". Для цього вони бажають використовувати успіхи на інших територіях. Тут ми говоримо і про Суми, де велике накопичення військ, і Чернігів, який постійно обстрілюють невипадково,

– зауважив Зеленський.

Президент наголосив, що зараз Сили оборони України не дають ворогу серйозно накопичувати сили в районах поблизу Чернігова, Харкова, Запоріжжя, щоб проводити великі хвилі наступу. Водночас в районі Сумщини ворог вже накопичив близько 60 тисяч особового складу.

Раніше в інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія фактично розпочала наступи у Сумській та Харківській областях. Про це свідчить збільшення кількості атак у 2 рази.