Росіяни перекинули 3 "свіжих" підрозділи під Авдіївку, а втратили уже 4: як відбувається наступ

Російські війська уже третій день інтенсивно б'ють по Авдіївці, бої за ключове місто на Сході не вщухають. Наступальні мотиви ворога зрозумілі.

Про це розповів командир 59-ї ОМБр Вадим Сухаревський у коментарі виданню. За його словами, росіяни перекинули під Авдіївку три нових бригади.

Дивіться також Під Авдіївкою ЗСУ знищили ворожої техніки на цілу БТГ: ISW оцінив перспективи російської атаки

"Мета — оточити Авдіївку з Півдня і Півночі", — сказав Сухаревський.

За словами, росіяни здійснюють "одночасні масовані атаки механізованими колонами та пішими штурмовими групами за підтримки артилерії та авіації, у поєднанні з ударами по наших тилах та широким застосуванням БпЛА".