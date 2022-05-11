Наступ російських військ на Донбасі йде не так, як розраховував Путін, – Пентагон

Наступ Росії на Донбасі йде зовсім не так, як це планував Путін. Російські війська не досягли цілей і щонайменше на 2 тижні відстають від "плану".

У міністерстві оборони США наголосили, що йдеться про плани Путіна уже після того, як фокус бойових дій змістився на Донбас.

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За нашими оцінками, він на два тижні, а то й більше, відстає від того, де він розраховував бути на Донбасі та на півдні,

– сказав представник Пентагону.

Наприкінці квітня американське міністерство оборони говорило, що Росія відстає від графіка "на кілька днів".

Путін не досяг основних цілей

Пентагон вважає, що Путін не досяг основних цілей, які ставились перед російською армією після того, як фокус бойових дій змістився на Донбас.

Навіть Маріуполь досі не взято. Він перемістив 10 БТГ на північ, але у нього досі там внизу знаходиться еквівалент двох БТГ, він досі бомбить Маріуполь – опір на металургійному заводі триває. Тож Путін не досяг жодного успіху, на який розраховував,

– резюмували в Пентагоні.

В Росії проблеми з високоточним озброєнням

Раніше у Пентагоні повідомили, що у російських військових є проблеми з поповненням високоточних боєприпасів. Доказом є те, росіяни б'ють по Маріуполю здебільшого некерованими бомбами, відповідно високоточних не так багато.

Також у Міноборони США останні дні не фіксують значного просування російських військових. Також не помітно ознак того, що в Росії буде проведена мобілізація і буде зібрано більше сил.

Росіяни деморалізовані і відмовляються виконувати накази

Зверніть увагу! До 9 травня вийти на адмінмежі Донеччини та Луганщини окупантам не вдалось , як це обіцяв Путіну начальник генштабу Росії Валерій Герасимов.За 2 місяці російська армія вбила у Маріуполі понад 20 тисяч мирних жителів – це більше, ніж вбили нацисти за два роки окупації міста під час Другої світової війни.

До слова, поясненням провалу путінського плану може бути деморалізація російського війська. У Міноборони США також повідомляли, що російські війська та офіцери середньої ланки різних рівнів, аж до рівня батальйону просто відмовляються виконувати накази щодо наступу на Донбас.

Водночас у НАТО вважають, наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська вправно обороняються. Однак, уже найближчим часом може статись загострення.

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