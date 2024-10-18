Росіяни намагаються оточити Селидове: ворог задіює авіацію та артилерію

Росіяни використовують авіаудари й артилерійські обстріли, щоб оточити Селидове на Донеччині. Попри постійні обстріли, українські захисники продовжують тримати оборону.

Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Читайте також У ДШВ показали, як розгромили росіян під час штурму: відео влучної роботи

Оборона Селидового триває

За словами Музичука, окупанти активно застосовують авіацію, і за короткий проміжок часу можуть здійснювати до 10 ударів авіабомбами. Мета – зруйнувати оборонні укріплення ЗСУ та зробити окремі ділянки непридатними для захисту.

Противник продовжує щільні обстріли артилерією як населеного пункту Селидове, так і по флангах. Наші військовослужбовці відмічають, що досить активно та щільно застосовується авіація. В періоди, коли тривають авіаційні удари по окремих районах, по окремих ділянках оборони, за годину-дві може прилітати до 8 – 10 КАБів,

– розповів він.

Руслан Музичук зауважив, що найінтенсивніші бойові дії тривають на флангах, де окупанти намагаються просунутися з напрямку Маринівки та Михайлівки. Особливо вони тиснуть з південного боку Селидового, використовуючи штурмові дії.

Попри активізацію ворожого наступу, українські військові продовжують залишатися на своїх позиціях та не дають прорватися росіянам у місто.