Тактика росіян не дає результатів: ДПСУ привідкрила, що зараз відбувається на Сумщині

Росіяни продовжують тиснути на Сумщині, застосовуючи тактику малих штурмових груп в межах Хотінської та Юнаківської громад. Однак ворога вдалося зупинити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

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Що зараз відбувається на Сумщині

За словами Демченка, за останній час тактика малих штурмових груп на Сумщині не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував – тобто зайти максимально глибоко на територію України, захопивши прикордоння.

Як повідомляв також нещодавно Генеральний штаб, ворога вдалося стримати, зупинити. Наноситься по ним максимально вогневе ураження, і тут ворог несе великі втрати,

– наголосив речник ДПСУ.

Стосовно інших ділянок прикордоння Сумщини, то там ворог продовжує обстріли з застосуванням артилерії, мінометів, а також авіації. Б'є ворог як по українських позиціях, так і по населених пунктах.

"Фактично Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки, бо нищиться інфраструктура міст та сіл, є й загиблі і поранені серед людей, які перебувають у прикордонні", - сказав Демченко.

Зауважимо, протягом минулої доби на Північно–Слобожанському і Курському напрямках було відбито 23 атаки росіян.