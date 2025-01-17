Чи має Росія достатньо сил для наступу на Сумщину та Чернігівщину: в ОТУ "Сіверськ" відповіли

Росіяни постійно створюють видимість загрози по всій лінії кордону з Україною. Водночас для наступу на деяких ділянках у них забракне сил.

Речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів, що в напрямку Сумської та Чернігівської областей у ворога немає достатньо сил для наступу. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Ворожі війська присутні вздовж кордону

За словами Мисника, зима теж не сприяє для ведення активних наступальних дій.

Ми спостерігаємо наявність ворожих підрозділів вздовж кордону, вони також проводять фортифікаційні роботи, укріплення, мінують територію,

– пояснив він.

Водночас формування ударного угруповання ворога для проведення наступальних операцій в ОТУ "Сіверськ" не відзначають.

У мережі ширяться повідомлення щодо прориву росіянами державного кордону України поблизу населених пунктів Журавка та Проходи. Ця інформація неправдива.

Сумська обласна військова адміністрація спростувала перехід кордону ворожими військами. Росіяни не проривали кордону із Сумщиною.