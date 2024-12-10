Ймовірний прорив росіян на Сумщині: прикордонники спростували інформацію

Інформація про прорив російських військ на територію Сумської області не відповідає дійсності. У Держприкордонслужбі заявили, що на цій ділянці кордону жодних спроб заходу чи бойових дій не фіксували.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері Київ24, повідомляє 24 Канал. Інформація про нібито прорив російських військ на територію Сумської області не відповідає дійсності.

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Росіяни не проривали кордон у Сумській області

За його словами, прикордонні підрозділи не зафіксували жодних спроб заходу або бойових дій у зазначеній місцевості. До того ж ця територія є заболоченою, що ускладнює можливість росіян закріпитися чи розвивати наступ.

Та місцевість характеризується заболоченістю, тому закріпитися або розвивати свої дії там буде складно,

– пояснив Демченко.

За даними прикордонників, російські війська намагаються діяти на іншому напрямку – безпосередньо по території Курської області, аби витіснити українські сили з їхніх позицій.

Сумська обласна військова адміністрація також спростувала інформацію про прорив кордону.

Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована,

– сказав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Місцева влада вкотре закликала громадян довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації та не піддаватись на провокації ворога.

Нагадаємо, що раніше Telegram-канали поширили інформацію про нібито захоплення росіянами прикордонної території біля села Олександрія у Сумській області. Проте ці дані не підтверджуються офіційними джерелами.