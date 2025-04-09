"Приводу для істерик нема": Генштаб роз'яснив заяву Сирського про наступ на Сумщину і Харківщину

Речник Генштабу Дмитро Лиховій прокоментував, як у соцмережах подали слова Сирського щодо наступу Росії на Харківщину та Сумщину. Спікер підкреслив, що приводів для страху й істерик точно немає.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дмитра Лиховія.

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Чому наступ на Сумщину та Харківщину – не привід для паніки

В інтерв'ю 9 квітня Сирський заявив, що Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області. Та в багатьох соцмережах, зокрема телеграм-каналах, його слова перетворилися на панічні заголовки.

Якщо не вдаватися до маніпуляцій і почитати першоджерело – інтерв’ю головкома Сирського "Лівому берегу", то навіть без додаткових знань очевидно, що про принципові зміни на фронті не йдеться. А про інтенсивні бойові дії на фронті щодня й щовечора говорять і Генштаб, і президент,

– написав Лиховій.

Він підкреслив: головком сказав, що ситуація на фронті кардинально не змінилася. Але наступальні дії противника на всіх основних напрямках збільшилися майже удвічі.

"Противник за минулі кілька тижнів справді встиг посилити тиск на Харківському і Курському напрямках, зокрема в прикордонні Сумщини. Фактично, це частина тих наступальних дій, які окупанти почали ще у травні 2024 року. При цьому ситуація залишається стабільною. Збройні Сили України продовжують вести оборонну операцію, а на деяких ділянках (наприклад, на межі з Бєлгородською областю Росії, і не тільки на межі) – вдаються до заходів активної оборони та мають успіх", – акцентував речник Генштабу.

Дмитро Лиховій нагадав, що загарбницькі плани Росії не є чимось новим для України. Проте росіяни відомі своїми намірами взяти щось "за три дні". А в Сумах і Харкові виставлена ешелонована оборона та підготовлені фортифікації.

"Тому активізація противника на півночі Сумщини та Харківщини – констатація факту, але не привід для розгону хайпожерських заголовків", – завершив Лиховій.

Додамо, що в Центрі протидії дезінформації закликали розрізняти наступ на Сумщину та Харківщину і наступ на Суми і Харків. Конкретно обласним центрам зараз нічого не загрожує.