Небезпека для Сум: які завдання в області поставили собі росіяни

Бойові дії тривають у Сумській області, там ворог накопичив резерви й намагається діяти малими групами. Противник хоче закріпитися у прикордонних селах.

Саме цей напрямок є одним з найбільш проблемних. Як розповів 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, те, що відбувається на Сумщині, можна назвати зворотною стороною Курської операції.

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Чого хоче досягти Росія

Україна завершила Курську операцію наприкінці лютого 2025 року. Вже на початку березня Росія почала свій наступ вглиб території України. Суми та Сумська область стали болючим місцем для нашої держави.

За словами Івана Ступака, зараз Росія просунулася вглиб на 10 кілометрів. Це максимальна глибина. Загалом Україна не контролює близько 170 квадратних кілометрів території області.

Моє особисте бачення – найбільша загроза для Сум настане, якщо Росії вдасться пройти в глибину ще близько 10 кілометрів. Тоді можуть початися масовані обстріли міста,

– підкреслив Ступак.

Зараз мовиться про поганий варіант, тому варто робити все, щоб до нього не дійшло. Однак, зрозуміло, що росіяни хотіли б реалізувати саме такий сценарій. Вони прагнуть обстрілювати Суми з безпілотників, артилерії, тим самим, змушуючи людей покидати свої домівки.

Відповідно бюджет недоотримує коштів, зменшується фінансування на військові потреби. Наростатиме внутрішнє напруження, російська пропаганда переконуватиме українців, що їх нібито кинули. Все це накладеться на проблеми, які й так є в країні.

Ситуація в Сумській області: дивіться на карті

Отже, зараз окупанти хочуть максимально підсунутись до обласного центру, щоб діставати його вогнем реактивної артилерії, дронами. Адже це впливає психологічно на наше населення, а інформаційно – вигідно Кремлю.

До слова, у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що ворог перекидає більше ресурсів у прикордонні регіони. На Сумщині йдуть активні бої, але росіяни не мають сил для захоплення Сум.