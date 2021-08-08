Таліби наступають: бойовики захопили столиці двох афганських провінцій

Поки миротворчі місії залишають Афганістан, таліби продовжують наступ. Бойовики захоплюють столиці афганських провінцій.

Під їхній контроль вже перейшли Сарі-Пуль та Кундуз. Вони розташовані на Півночі країни.

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Місцеві посадовці переховуються

За словами місцевих депутатів, таліби після двох днів боїв захопили Сарі-Пуль – столицю однойменної провінції на Півночі Афганістану. Бойовики взяли під контроль усі урядові споруди в місті, зокрема:

Офіс губернатора;

штаб-квартиру поліції.

Місцеві посадовці переховуються на військовій базі за кілометр від центру Сарі-Пуля, яку таліби обстрілюють з гармат.

Таліби оголосили про взяття міста Кундуз

За перше півріччя 2021 року зафіксували понад 5 100 жертв серед цивільного населення, які постраждали від нападів талібів.

За інформацією видання AFP, таліби захопили ще одну провінційну столицю – місто Кундуз в однойменній провінції. Як відзначили місцеві кореспонденти, "Талібан" зайняв усі основні споруди в місті.

Відповідну інформацію підтвердили і представники місцевої влади. Самі ж таліби також оголосили про взяття міста.

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