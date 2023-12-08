Рух продовжується: чи можна зараз говорити про підготовку до наступу на Токмак

Рух української армії в районі Токмака продовжується. За напрямок фактично від цього населеного пункту до Авдіївки відповідає генерал Олександр Тарнавський. Тим часом нині у напрямку Авдіївки та Мар'їнки тривають інтенсивні бойові дії.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що там окупанти намагаються атакувати. Він додав, що перерозподіляти резерви, які є в управлінні Тарнавського, доволі таки складно.

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"Більше уваги приділяють Авдіївці. У напрямку Роботиного, виходячи із завдань, сил та засобів, які нам передані, виконують завдання розширення флангів. Це дуже важливо. Дійшли до другої лінії оборони", – сказав Світан.

Нині українській армії треба укріплювати та розширювати фланги – хоча б на 20 кілометрів. Усе, щоби потім можна було завести війська та рухатися далі у бік Токмака.

Цей рух не зупинений, він триває. Просто інтенсивність зменшена унаслідок двох факторів,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Мовиться про погоду та достатню кількість резервів, які нині в основному залучають для підтримки гарнізонів у Мар'їнці та Авдіївці.

Чи рухається українська армія в напрямку Токмака: дивіться відео

Перспективи ЗСУ на Півдні

Узимку українська армія може рухатися по лівобережжю Дніпра на Херсонщині. Там глинисто-піщані ґрунти, тож навіть у мокрому стані там проїде гусенична техніка.

Льотчик-інструктор переконаний, що там треба виконати щонайменше 2 – 3 завдання. Зокрема:

Відсунути лінію бойового зіткнення з росіянами від правобережжя. Зокрема, від Херсону. Усе, аби окупанти не змогли обстрілювати населені пункти з артилерії.

населені пункти з артилерії. Створити оперативний плацдарм та виконувати певні дії щодо звільнення південно-західної частини лівого берега Дніпра – від Кінбурнської коси до Скадовська.

"Можна створити серйозний оперативний плацдарм цієї зимою. Буквально завтра почати. Нас стримувати може лише наявність сил, засобів, резервів та боєприпасів. Щойно буде у достатній кількості – можна виконувати це завдання", – зазначив Світан.

Як створити проблеми ворогу

Окупанти використовують Скадовськ як військово-морський хаб. Далі військова амуніція ворога прямує рокадною дорогою вздовж лінії фронту в Голу Пристань, Олешки та Нову Каховку.

"Вийти на Скадовськ, "відмінусувати" основну артерію постачання військової амуніції на лівий берег – і в росіян будуть дуже великі проблеми. Особливо у зимовий період", – сказав полковник запасу ЗСУ.

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