Рух продовжується: чи можна зараз говорити про підготовку до наступу на Токмак
Рух української армії в районі Токмака продовжується. За напрямок фактично від цього населеного пункту до Авдіївки відповідає генерал Олександр Тарнавський. Тим часом нині у напрямку Авдіївки та Мар'їнки тривають інтенсивні бойові дії.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що там окупанти намагаються атакувати. Він додав, що перерозподіляти резерви, які є в управлінні Тарнавського, доволі таки складно.
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"Більше уваги приділяють Авдіївці. У напрямку Роботиного, виходячи із завдань, сил та засобів, які нам передані, виконують завдання розширення флангів. Це дуже важливо. Дійшли до другої лінії оборони", – сказав Світан.
Нині українській армії треба укріплювати та розширювати фланги – хоча б на 20 кілометрів. Усе, щоби потім можна було завести війська та рухатися далі у бік Токмака.
Цей рух не зупинений, він триває. Просто інтенсивність зменшена унаслідок двох факторів,
– наголосив полковник запасу ЗСУ.
Мовиться про погоду та достатню кількість резервів, які нині в основному залучають для підтримки гарнізонів у Мар'їнці та Авдіївці.
Чи рухається українська армія в напрямку Токмака: дивіться відео
Перспективи ЗСУ на Півдні
Узимку українська армія може рухатися по лівобережжю Дніпра на Херсонщині. Там глинисто-піщані ґрунти, тож навіть у мокрому стані там проїде гусенична техніка.
Льотчик-інструктор переконаний, що там треба виконати щонайменше 2 – 3 завдання. Зокрема:
- Відсунути лінію бойового зіткнення з росіянами від правобережжя. Зокрема, від Херсону. Усе, аби окупанти не змогли обстрілювати населені пункти з артилерії.
- Створити оперативний плацдарм та виконувати певні дії щодо звільнення південно-західної частини лівого берега Дніпра – від Кінбурнської коси до Скадовська.
"Можна створити серйозний оперативний плацдарм цієї зимою. Буквально завтра почати. Нас стримувати може лише наявність сил, засобів, резервів та боєприпасів. Щойно буде у достатній кількості – можна виконувати це завдання", – зазначив Світан.
Як створити проблеми ворогу
Окупанти використовують Скадовськ як військово-морський хаб. Далі військова амуніція ворога прямує рокадною дорогою вздовж лінії фронту в Голу Пристань, Олешки та Нову Каховку.
"Вийти на Скадовськ, "відмінусувати" основну артерію постачання військової амуніції на лівий берег – і в росіян будуть дуже великі проблеми. Особливо у зимовий період", – сказав полковник запасу ЗСУ.
Ситуація на фронті: головне
- Українська армія проводить активні дії на Півдні. На Бахмутському напрямку наші бійці штурмують південніше міста. А на Запорізькому – відбивають атаки ворога та виснажують росіян вдовж лінії фронту. Водночас на Херсонському напрямку ЗСУ продовжують утримувати позиції на лівобережжі.
- Тим часом окупанти намагаються наступати. Українські військові відбили атаки ворога на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському напрямку. А також – на Авдіївському та Мар'їнському.
- Від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 330 тисяч військових. Лише протягом 7 грудня Збройні Сили України ліквідували 990 окупантів.
- Також вони знищили 8 ворожих танків, 26 бойових броньованих машин та 12 артсистем. Окрім того, росіяни втратили 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 30 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.