Ворожий наступ на Сході триває. Ворог наполовину поглинув Торецьк. У МВА розкрили деталі.

Наразі під контролем Сил оборони залишається лише частина Торецька. Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, передає 24 Канал.

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Частина міста втрачена

За словами Чинчика, за останню добу противнику не вдалося просунутися далі у місті. За вчора українські військові не дозволили ворогові захопити жодної позиції, ні одного будинку, ні об'єкта критичної інфраструктури.

Очільник МВА підкреслив, що загарбники не полишають спроб взяти місто якомога швидше. Приблизно 40 – 50 відсотків Торецька перебуває під контролем ЗСУ. Інша територія вже під окупацією росіян.

Тим часом у місті продовжується евакуація. У населеному пункті залишилися ще приблизно 1 150 осіб.

Ситуація у Торецьку: дивіться на карті

Раніше речниця ОТУ "Луганськ" повідомляла, що росіянам вдалося захопити кілька вулиць у Торецьку. Для просування містом противник використовує звичний метод випаленої землі. Ворог руйнує усі будівлі на своєму шляху.

Нагадаємо, що окупанти розпочали наступ на Торецьк наприкінці червня цього року. В Інституті вивчення війни припускали, що у такий спосіб ворог намагається підтримати своє просування у напрямку Часового Яру та Покровська.