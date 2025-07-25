Використовують драбину: у ЗСУ розповіли про нову тактику ворога у районі Торецька

Окупанти продовжують наступати на Донеччині. Основні зусилля ворог скерував на Покровський напрямок. Ймовірно, тому у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" зменшилася кількість російських штурмів на добу. Водночас противник тут випробовує нову тактику.

Так, на Торецькому напрямку противник використовує невеликі піхотні групи по 3 – 4 особи, які намагаються дістатись до українських позицій, іноді штурмуючи за допомогою мототехніки, багі тощо. Про це розповів речник ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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До якої тактики вдається Росія на Торецькому напрямку?

Броньовану техніку наразі ворог не використовує. Окупанти накопичується малими піхотними групами, аби продовжувати штурмові дії.

За словами Запорожця, вони застосовують драбини для подолання протитанкових ровів.

Одного разу помічали звичайну драбину, в інший - спромоглися десь залізну притягти, і ще один момент, що застосовують стовбури дерев, де або вкручують щось схоже на сходинки для того, щоб вкинути це в протитанковий рів і потім спуститися по цьому стовбурі дерева на іншу сторону,

– поділився підполковник.

До слова, у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" росіяни зосередили головні зусилля у напрямку Яблунівки та Олександро-Калинового на Торецькому напрямку.