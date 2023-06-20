Наступ триває на Мелітопольському й Бердянському напрямках: у Генштабі розповіли про успіхи

Українські військові продовжують наступальні та оборонні операції. Під час наступу протягом минулої доби наші воїни мали частковий успії.

Про ситуацію на фронті в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише 24 Канал. За його словами, український наступ триває на Мелітопольському й Бердянському напрямках.

Дивіться також Окопи не проблема: як наступати ЗСУ після прориву оборони Росії та чи достатньо в України зброї

У Генштабі ЗСУ назвали ділянки фронту, де українські військові наступають

Речник Генштабу ЗСУ уточнив, що протягом минулої доби українські військові наступали на напрямках: Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль та Новоданилівка – Роботине.

Українські військові мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджує зусилля на веденні оборони та не допущенні просування наших військ,

– сказав Ковальов.

Для цього, як розповіли в Генштабі ЗСУ, окупанти застосовують резерви та намагаються відновити втрачене положення.

Водночас Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Лиманському, Бахмутському та Куп'янському напрямках. Там, де українські війська в обороні, за даними Генштабу ЗСУ, не було втрачено жодної позиції.

Ковальов зазначив, що особливо важкі бої на Лиманському напрямку в районі населених пунктів Ямполівка, Торське, західніше Діброви, Григорівки, Спірного Донецької області.

Українські військові звільнили П'ятихатки