Наступ триває на Мелітопольському й Бердянському напрямках: у Генштабі розповіли про успіхи
Українські військові продовжують наступальні та оборонні операції. Під час наступу протягом минулої доби наші воїни мали частковий успії.
Про ситуацію на фронті в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише 24 Канал. За його словами, український наступ триває на Мелітопольському й Бердянському напрямках.
Дивіться також Окопи не проблема: як наступати ЗСУ після прориву оборони Росії та чи достатньо в України зброї
У Генштабі ЗСУ назвали ділянки фронту, де українські військові наступають
Речник Генштабу ЗСУ уточнив, що протягом минулої доби українські військові наступали на напрямках: Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль та Новоданилівка – Роботине.
Українські військові мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджує зусилля на веденні оборони та не допущенні просування наших військ,
– сказав Ковальов.
Для цього, як розповіли в Генштабі ЗСУ, окупанти застосовують резерви та намагаються відновити втрачене положення.
Водночас Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Лиманському, Бахмутському та Куп'янському напрямках. Там, де українські війська в обороні, за даними Генштабу ЗСУ, не було втрачено жодної позиції.
Ковальов зазначив, що особливо важкі бої на Лиманському напрямку в районі населених пунктів Ямполівка, Торське, західніше Діброви, Григорівки, Спірного Донецької області.
Українські військові звільнили П'ятихатки
- У Міноборони України 19 червня офіційно підтвердили, що українські захисники звільнили П'ятихатки в Запорізькій області. Українські бійці зайшли в місто ще 18 червня.
- Українські воїни розповіли, що окупанти тікали з населеного пункту та покинули багато зброї, техніки та боєприпасів.
- Окрім П'ятихаток, за два тижні Сили оборони України звільнили ще 7 населених пунктів – Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове та Нескучне.
- В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 кілометрів. Звільнена на Півдні площа складає 113 кілометрів квадратних.
- Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи контрнаступ, сказав, що все йде за планом, який був затверджений і розроблений. Данілов наголосив, що відхилень від плану немає.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі не варто розраховувати на те, що контрнаступ відбудеться так само швидко, як це було в Харківській області.