Чи готується Туреччина до вторгнення в Сирію: є важливий чинник, який все вирішить

Туреччина дійсно може готуватися до масштабного наступу на Сирію. Президент Реджеп Ердоган прагне якнайдалі відкинути сирійських курдів від турецького кордону.

Якщо США не втрутяться у ситуацію, на них чекатиме скрутне становище. Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, наголосивши, що до наступу можуть приєднатися маріонетки, які були серед сирійських повстанців.

Дивіться також Ердоган почувається переможцем: чи зможе він задовольнити свої імперські амбіції в Сирії

Доля курдів залежить від США

На думку Шарпа, турецький президент Реджеп Ердоган прагне максимально нейтралізувати сирійських курдів на східній частині річки Євфрат, які діють спільно із союзниками.

Курдські сили – вороги Туреччини. Вірніше сказати, що Ердоган агресивно їх сприймає, хоча вони проти турків не роблять якихось активних дій,

– пояснив він.

Президент Туреччини прагне депортувати курдів якнайдалі від турецького кордону та загалом нейтралізувати можливість їхньої автономії. Тому Ердоган спільно з маріонетками, які є в повстанських силах, збираються здійснити наступальну операцію з далекоглядними цілями.

Ключову роль відіграватимуть американці. Курди завжди були їхніми союзниками, але їх десятиліттями пригнічували як і в Туреччині, так і в Сирії. Вони заслуговують більше, ніж потрапити під "чобіт" Ердогана або нового режиму, у якому потужний ісламістський складник,

– зазначив Давид Шарп.

Якщо США не допоможуть сирійським курдам, вони опиняться у складному становищі. У найближчі тижні ситуація залежатиме від адміністрації Джо Байдена, далі ж – від Дональда Трампа.