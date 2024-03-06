Росіяни перекидають резерви на Вугледарський напрямок: Лиховій припустив мету окупантів

Ворог зосередив свої зусилля на Новомихайлівці, що біля Вугледару на Донеччині. Там він безуспішно намагається прорвати оборону ЗСУ, наприклад, упродовж 5 березня росіяни здійсили майже 40 атак.

Про це 24 Каналу розповів спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, зауваживши, що ворог штурмує в районах сіл Георгіївка, Новомихайлівка, Пречистівка та міста Красногорівка. Після Авдіївки саме там окупанти концентрують свої основні зусилля.

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Чому для окупантів важливий цей напрямок

"Саме зараз ворог підсилює резервами та іншими зусиллями Новопавлівський напрямок, який раніше називався Мар'їнським. Його уособленням тепер є село Новомихайлівка, де росіяни просто б'ються, ніби лобом об стіну в східну околицю цього населеного пункту", – розповів Дмитро Лиховій,

Він додав, що бойові дії тривають в межах східної околиці села, але наші військові не дають ворогу просунутися. Щодо того, чому для росіян ця ділянка фронту стала пріоритетною, то, можливо, справа у російських "виборах"

Можливо, є політичні причини, щоб встигнути до їхніх президентських "виборів". Якщо росіяни мали просування на десятки метрів чи на деякі взводні позиції, то, ймовірно, хочуть розвинути цей успіх,

– припустив спікер ОСУВ "Таврія".

Проте, незалежно від причин, можна стверджувати, що після Авдіївської операції, ворог концентрує основні зусилля саме на Новомихайлівці.

Які підрозділи там воюють

Українським військовим на цьому напрямку протистоїть регулярна російська армія. До того ж вона має підсилення у вигляді десантно-штурмових військ, підрозділів спеціального призначення. Але варто розуміти, що ворог також виснажується та зазнає втрат.

Підрозділи, коли вони втрачають певний відсоток особового складу, стають небоєздатними та їх виводяться із зони виконання завдань. Тоді їм на заміну вводяться нові сили.

З одного боку це можна сприймати як мінус, бо ці сили є "свіжими", недеморалізованими. З іншого боку, якщо ворог послідовно вводить резерви замість своїх підрозділів, які виконували завдання на цьому напрямку, то це свідчить про ефективність бойової роботи наших військ,

– наголосив Лиховій.

Якщо враховувати Авдіївку, то можемо говорити, що загальні втрати Росії склали 50 000 вбитими та пораненими. Крім цього, варто згадати, що ворог може використовувати незлагоджені підрозділи з молодих бійців. Під час першої атаки вони впадають у паніку та починають втікати.

Вони розбіжаться і не будуть боєздатними, тобто введення росіянами резервів - це теж певне свідчення успішності наших військ,

– додав Лиховій.