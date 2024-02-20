Всі атаки відбито, окупанти ліквідовані: як пройшла складна ніч на Запорізькому напрямку

Вчорашня ніч на Запорізькому напрямку була складною. Українські захисники відбили всі атаки російських загарбників.

Окупантів ліквідували. Ситуація на Запорізькому напрямку контрольована, наголосили військові.

До речі Понад 1200 бійців, 2 літаки й десятки одиниць іншої техніки: втрати ворога на 20 лютого

Захисники героїчно тримають оборону

Вчорашня ніч була складною. Атаки на Запорізькому напрямку всі відбиті. Росіяни знищені. Ситуація – контрольована,

– підкреслили в ОК "Захід".

Також констатували, що наші воїни героїчно тримають оборону і знищують окупаційне військо. Військові закликали відставити паніку й довіряти ЗСУ, а не коментаторам у мережі.

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