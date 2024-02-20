Всі атаки відбито, окупанти ліквідовані: як пройшла складна ніч на Запорізькому напрямку
Джерело:ОК "Захід"
Вчорашня ніч на Запорізькому напрямку була складною. Українські захисники відбили всі атаки російських загарбників.
Окупантів ліквідували. Ситуація на Запорізькому напрямку контрольована, наголосили військові.
До речі Понад 1200 бійців, 2 літаки й десятки одиниць іншої техніки: втрати ворога на 20 лютого
Захисники героїчно тримають оборону
Вчорашня ніч була складною. Атаки на Запорізькому напрямку всі відбиті. Росіяни знищені. Ситуація – контрольована,
– підкреслили в ОК "Захід".
Також констатували, що наші воїни героїчно тримають оборону і знищують окупаційне військо. Військові закликали відставити паніку й довіряти ЗСУ, а не коментаторам у мережі.
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Сили оборони відбили всі атаки окупантів: дивіться відео
Яка ситуація на Запорізькому напрямку: останні новини
- Вранці 20 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 11 атак російських загарбників біля Малинівки та Роботиного Запорізької області.
- Напередодні, вночі 19 лютого, окупанти також намагалися наступати. Щоправда, успіху не мали.
- Так, українські захисники дали потужну відсіч ворогу. Російська техніка знищена, особовий склад втік.