Ця ділянка дуже дошкуляє росіянам, – Братчук сказав, де можуть активізуватись бойові дії

Росіяни нарощують сили та засоби на Запоріжжі. Інтенсивні боєзіткнення можуть початися у найближчі дні й про це добре відомо Силам оборони.

Хоча медійно ми можемо чути лише про кілька напрямків, але це не означає, що на інших ділянках боїв нема. Таку думку 24 Каналу висловив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, додавши, що неспокійно на Придніпровському, Оріхівському, Времівському напрямках.

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Де можуть активізуватися бої

Якщо говорити про Времівський напрямок, то це межа Запорізької та Донецької областей. У районах сіл Велика Новосілка, Рівнопілля є дуже великі логістичні магістралі. Тому зрозуміло, чому ворог намагається активізувати там бойові дії.

Актуальність Придніпровського напрямку для росіян також зрозуміла. Окупанти хочуть захопити острови, які є на Дніпрі. А на Запоріжжі пріоритетними є ділянки біля Оріхового, Гуляйполя. До того ж ворог активніше почав використовувати КАБи по обласному центру.

Зверніть увагу! Ввечері 12 листопада Росія вдарила по житловому будинку у Запорізькій області та зруйнувала кілька поверхів у під'їзді. Перед тим, 7 листопада, окупанти завдали по місту 6 авіаударів. Загинуло 10 людей, понад 40 зазнали поранень.

"Активізація бойових дій може бути через Роботинський плацдарм, який дуже дошкуляє ворогу, відтоді як Сили оборони звільнили цю територію. Цей виступ не дозволяє росіянам виконувати оперативні завдання, які перед ним поставили", – розповів Сергій Братчук.

Ситуація біля Роботиного: дивіться на карті

Всі свої дії окупанти супроводжують "медійним шумом". Спершу вони говорили про український наступ на цій території, а потім почали розповідати, що нібито просуваються до Запоріжжя. Це не відповідає дійсності.

ДРГ справді працюють. Вони намагаються знайти шпарину в обороні ЗСУ. Не треба забувати про зростання авіаційних обстрілів. Тому попередження від військових є реалістичними та актуальними. Адже ворог хоче розтягнути наші зусилля, щоб створити додаткову напругу.

"Щодо великого масованого наступу на Запоріжжя – про це говорити не доводиться. Але найближчим часом ворог справді може почати штурм на певних локаціях", – підсумував речник Української добровольчої армії "Південь".