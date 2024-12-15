Росія перекидає колони техніки у Запорізьку область: який населений пункт у небезпеці

Очільник Запорізької військової адміністрації Іван Федоров Федорова заявив, що росіяни вдаються до певних дій на Півдні. Рухи ворога помітні на Тендрівській косі та Кінбурнській.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що наразі ситуація на Запорізькому напряму повністю контрольована. Про накопичення сил і рух техніки відомо командуванню.

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Яка мета ворога

"Засоби, військова техніка, особовий склад, які перекидаються, наприклад, з території Криму, йдуть в Запорізьку область. Логістично вони можуть рухатися для того, щоб надалі висуватися в район Великої Новосілки та Времівського плацдарму", – розповів Сергій Братчук.

Саме ці напрямки є найактуальнішими для ворога, відповідно там окупанти проводять наступальні дії. Все це є елементом потужного Курахівсько-Покровського наступу, який здійснює ворог. Він намагається досягнути своєї ключової мети – Великої Новосілки.

Щодо Запоріжя, то там створено щонайменше 3 якісні лінії фортифікації. Але поки ворог зосередив свої зусилля на Донеччині. Про це ми можемо говорити відверто,

– підкреслив Сергій Братчук.

Ворожі пабліки повідомляють, що окупанти нібито відновлюють наступ на Запоріжжя. Але варто розуміти, що Росія не має сил і засобів для безпосередньої атаки на Запоріжжі. Ударного кулака у ворога немає, так само як необхідної кількості особового складу та озброєння.

На Запорізькому напрямку також йдуть важкі бої, але ситуація є контрольованою. Сил і засобів для наступу на Запоріжжя точно немає.