Тренування росіян на Запоріжжі: у ЗСУ пояснили, що вони означають

У ЗСУ заявили, що окупанти вже провели навчання з бронетехнікою на одному з полігонів на окупованій території. Втім, основні операції плануються на інших напрямках, а не в Запорізькій області.

Про це розповів Речника Сил оборони "Південь" Владислав Волошин у коментарі для LIGA.net. Додає, що основні райони для таких операцій – Приютне та Левадне.

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Тренування з бронетехнікою

За інформацією речника ЗСУ Владислава Волошина, російські військові тренуються для штурмів із використанням бронетехніки. Ця техніка застосовуватиметься не лише для перевезення штурмових груп, а й для вогневої підтримки піхоти.

До того ж на одному з полігонів у тимчасово окупованій частині Запорізької області вже відбулися навчання з використання бронетехніки. За словами Волошина, росіяни планують активніше застосовувати дрони для підтримки штурмів і використовувати захисні плащі, які ускладнюють роботу тепловізорів.

Попри наявність бронетехніки, сучасні бойові умови створюють загрози для її ефективного застосування, особливо на відкритих степових ділянках, де українські військові її легко помітять.

Окрім цього, окупанти активно використовують багі та мотоцикли для швидкого переміщення між позиціями і доставки особового складу та зброї. Це дозволяє їм оминати мінні поля. Водночас українські безпілотники продовжують ефективно знешкоджувати техніку противника.

До слова, на Запорізькому напрямку активізуються диверсійно-розвідувальні групи противника, але Сили оборони успішно зупиняють спроби штурму. А інтенсивні бої тривають на Времівському виступі – межа Донецької та Запорізької областей.