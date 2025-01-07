Курщина ще здивує і Росію, і нас, – політолог про важливість фантастичної операції ЗСУ

ЗСУ почали наступ на позиції росіян у Курській області. Російські пропагандисти занепокоїлись і зі всіх сил переконують, що Україна не зможе "покласти Курщину на стіл перемовин".

Курська операція – це скринька з багатьма "сюрпризами" для Владіміра Путіна. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, додавши, що російський диктатор виглядає дуже невпевнено, коли його запитують про цю область.

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Як Курськ вплине на переговорну позицію України

Під час прямої лінії з народом Путіна запитали, коли він нарешті витіснить ЗСУ з Курщини. Диктатор почав виправдовуватися і сказав, що нібито не хоче поспішати, щоб не піддавати ризику життя своїх бійців. Очевидно, наскільки абсурдними виглядають такі слова.

Це дуже цікавий прецедент, бо раніше Путін розкидався датами, якщо це стосувалося українських міст. Обговоренню Курщини він приділив дуже багато часу, але конкретного терміну так і не назвав.

Ще один дуже важливий момент, на який треба звернути увагу, – коли востаннє іноземні війська заходили на російську територію. З часів Другої світової такого не було. Це дуже болючий факт для Путіна,

– зауважив політолог.

Стає зрозуміло, що для очільника Кремля значно важливішим є захоплення українських міст на Донеччині, ніж захист своєї території. Ба більше, зараз там воюють північні корейці, які виганяють росіян з їхніх будинків, щоб в них заховатися. Раніше такого ніхто навіть не міг уявити.

Значення Курської операції

Сьогодні російські літаки бомбардують свої міста. Якби цієї операції не було, то авіабомби скидали б на Сумщину, яка й так постійно потерпає від ворожих обстрілів.

Я не можу сказати, що Курщина – це другий Сталінград, але це момент, який може здивувати і Путіна, і нас. Цю операцію вже багато разів "ховали", але ніхто не знає, як вона далі розвиватиметься. Думаю, попереду ще багато цікавих моментів,

– підкреслив Олег Лісний

Інформаційно та політично Курщина дає Україні багато серйозних дивідендів. Зважаючи, на потенційні переговори, її значення може вирости ще більше.

Нагадаємо, з моменту наступ ЗСУ в Курській області 5 січня, українські військові просунулися на 2,7 кілометра. Просування є значним, але невідомо, чи змогли наші бійці там закріпитися.