Через невдачі на Курщині: росіяни перекидають сили з інших напрямків, – ISW

Українські військові продовжують операцію у Курській області, заглиблюючись на територію Росії. Військові ЗСУ завдають ударів по наземних лініях зв'язку, прагнучи порушити логістичні ланцюжки противника.

У свою чергу окупанти намагаються відновити втрачені позиції. Для цього вони перекидають на Курщину резерви з інших ділянок фронту.

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Українські бійці продовжують наступати на Курщині

ЗСУ продовжили наступ на південний захід від Коренєва в районах Снагоста та Вишневки, на північний захід від Суджі в районі Малої Локні, на північ від Суджі поблизу Мар'ївки, на північний схід від Суджі біля Мартинівки, а також на південний схід Суджі у районі Черкаської Конопельки.

Російські війська намагалися провести контратаки біля Курської області. Окупанти атакували на схід від населеного пункту Коренево в районі Ольгівки, а також на південний схід від Суджі, поблизу Черкаської Конопельки. За заявами кремлівських пропагандистів, російські сили нібито повернули втрачені позиції на південь і схід від Коренево, в районах Штепухівки (на північний схід від Коренево) і Малої Локні.

Наступ ЗСУ на Курщині / ISW

Росіяни перекидають сили на Курщину

Російське військове керівництво перекидає в Курську область один повітряно-десантний полк та розвідувальний батальйон 106-ї дивізії ВДВ з напрямків Сіверська та Краматорська. Також зафіксовано передислокацію самохідно-артилерійського дивізіону 20-ї мотострілецької дивізії з Курахівського напрямку.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом першого місяця операції ЗСУ у Курській області Росія втратила там приблизно 6 тисяч вбитими та пораненими. Крім того, десятки тисяч окупантів втратила Росія в інших зонах бойових дій.

Українські військові націлилися на логістичні шляхи, щоб порушити пересування супротивника Курщиною. ЗСУ активно знищують наземні комунікації у ближньому тилу Курської області. 8 вересня було опубліковано кадри, які демонструють, як українські сили ліквідують міст через річку