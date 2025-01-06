ЗСУ розпочали наступ на Курщині: перші 2,7 кілометра пройдено, – OSINT-аналітики

ЗСУ розпочали новий наступ на території Курської області. Вже в перший день українські війська досягли важливих результатів, просунувшись на 2,7 кілометра.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на OSINT-аналітика з псевдонімом Def Mon. Він проаналізував геолоковані кадри, що потрапили в мережу.

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ЗСУ активізували наступ на Курщині

Українські військові розпочали черговий наступ на території Курської області, ймовірно, пройшовши з боями 2,7 кілометра за перший день операцій. Російські пропагандисти навіть опублікували відео, яке підтверджує, що "армія Росії відбивала атаки ЗСУ в Курській області".

На кадрах видно бойові дії на схід від хутора Бердин і на заході селища Новосотницький, які знаходяться неподалік одне від одного.

Згідно з аналізом карт, опублікованих Інститутом вивчення війни 5 січня, українські війська, ймовірно, змогли просунутися до південних околиць Бердина і дісталися до дороги, яка з'єднує цей населений пункт з Новосотницьким.

ЗСУ в Курській області / Фото: x.com/DefMon3

Цей наступ є частиною стратегічної операції на південному сході, яку українські війська здійснюють із метою дестабілізувати російські позиції на Курщині.

За словами Def Mon, хоча просування на 2,7 кілометра є значним, поки невідомо, чи вдалося бійцям ЗСУ закріпитися на нових позиціях, оскільки територія залишається зоною активних бойових дій, і наступ може бути частиною ширшої тактичної операції.

Новий наступ на Курщині / Інфографіка: x.com/DefMon3

Важливим моментом є те, що ця операція показує новий етап контрнаступу, в межах якого ЗСУ активно атакують російські позиції на території Росії.

До слова, інтенсивні бої на Курщині призводять до втрат російських військ та переселення росіян, показуючи проблеми в організації протидії ЗСУ на російській території.

Російські воєнні кореспонденти та блогери поширюють інформацію про зміни, що викликають дискомфорт у російському суспільстві.