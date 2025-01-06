Українські війська відновили наступальні дії у Курській області, – ISW

Українські військові 5 січня провели масштабні наступальні дії в Курській області на кількох напрямках, досягнувши тактичних успіхів. Геолокаційні дані свідчать про просування ЗСУ, тоді як російські джерела занепокоєні можливим розгортанням більшого наступу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ISW. За даними Інституту вивчення війни, українські військові провели кілька механізованих штурмів у напрямку Бердин – Новосотницький, використовуючи бронетехніку батальйонного рівня.

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Українські війська штурмують Курську область

Російські джерела стверджують, що атаки здійснювалися у трьох хвилях. Також українські війська активізували наступ на південний схід від Коренєва та поблизу Пушкарного.

Геолокаційні кадри підтверджують просування українців у районі Бердіна, зокрема в південній частині населеного пункту.

Оновлені карти, оприлюднені російськими мілблогерами, вказують на зайняття українськими військами низки населених пунктів, серед яких Черкаське Порічне, Мартинівка, Михайлівка та Новосотницьке.

Російські мілблогери також повідомляють про бої поблизу Нікольського, Олександрії та в напрямку Малої Локни. Водночас вони висловлюють занепокоєння, що активність ЗСУ в Курській області може бути відволікаючим маневром, а не підготовкою до основного удару.

На південному сході від Суджі російські війська здійснили контратаки, намагаючись відтіснити українські сили з Махнівки. За даними президента України Володимира Зеленського, в боях під Махнівкою 3 – 4 січня російські та північнокорейські підрозділи втратили до батальйону піхоти.

Попри заяви російських джерел про просування у відповідь, Інститут вивчення війни поки не спостерігав візуального підтвердження цих даних. Аналіз показує, що ЗСУ продовжують здійснювати наступальні операції в регіоні, демонструючи впевнені тактичні дії навіть в умовах активного опору з боку ворога.

До слова, українські захисники відбивають атаки на різних напрямках, включаючи Сумщину, Чернігівщину, Харківський, Куп’янський, Лиманський, Краматорський, Торецький, Покровський, Курахівський і Времівський.

Ситуацію на Курщині українська сторона поки офіційно не коментує, але у Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 42 бойових зіткнення.