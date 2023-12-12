"Треба виколупувати росіян з бункерів": яка зброя допоможе ЗСУ

Російські окупанти збудували потужні укріплення на Півдні України. Їхні бункери нагадують ті, що робили нацисти під час Другої світової війни, а також бойовики ХАМАС у Секторі Гази.

Щоб виколупати ворога звідти, потрібна далекобійна зброя, сказав 24 Каналу експрацівник СБУ Іван Ступак. Оскільки керівництво України натепер перебуває в США, йому, можливо, вдасться домовитись про відповідне постачання.

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"Треба щось далекобійне, чим можна виколупувати росіян з тих бункерів, які вони нарили, наприклад, на Запорізькому напрямку. Треба якось знищувати ці монументальні споруди", – зазначив Ступак.

Ракети й авіація

Після нереалізованих завдань літньої воєнної кампанії Україна й США напрацьовують нову стратегію. Однак їхні позиції різняться: Київ прагне йти в атаку, а Вашингтон наполягає на тому, щоб зосередитись на утриманні території.

Україна потребує спеціальних авіаційних бомб або ракет й авіації, яка їх нестиме.

Нам потрібні ці комплекси ATACMS, про які ми вже язики зчесали,

– наголосив Ступак.

На теперішньому етапі війни дальності в 160 кілометрів задосить.

Якщо говорити про авіацію, то треба не лише винищувачі F-16, а й гелікоптери, зокрема Globemaster. Однак для них немає відповідної інфраструктури, у яку б не влучив ворог.

"У нас взагалі немає аеродромів, які не прострілюються, навіть на Заході України. Один "Шахед" – і цього Globemaster просто немає", – пояснив Ступак.

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