Зараз пришвидшиться наш контрнаступ, – Світан сказав, що на це вплине

Українські військові активізували просування на різних ділянках фронту. Надалі захисники можуть мати ще більше успіхів.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, дії Сил оборони від початку наступу мали накопичувальний ефект.

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"В останні кілька днів відбулась інтенсифікація бойових дій і позитивна динаміка з нашого боку щодо руху. Його кількість поступово починає переходити в якість", – зазначив Світан.

Сили оборони розбили першу лінію оборони ворога: дивіться відео

Практично два місяці захисники пробивались через оборону ворога – в основному мінно-загороджувальну. А коли дійшли до першої лінії оборони на стику Донецької й Запорізької областей – росіяни просто посипались. Їхня перша лінія оборони виявилась основною.

Тепер пришвидшується наше просування – не тільки вперед, а й убік,

– констатував військовий експерт.

Що відбувається біля Бахмута

Сили оборони продовжують займати панівні висоти навколо Бахмута та обстрілюють ворога з артилерії. У такий спосіб захисники не лише наближають звільнення міста-фортеці, а й вибивають росіян з населених пунктів поблизу.

Під час наступально-штурмових дій Сил оборони противник вимушено відійшов з позицій у районі Андріївки на Бахмутському напрямку.

Ба більше, на цю ділянку фронту вже передали касетні боєприпаси, якими можна буде накрити великі площі й завдати серйозних втрат росіянам.

Ситуація на фронті: останні новини

Українські військові продовжують звільняти окуповані території. Так, ввечері 27 липня стало відомо про повернення під контроль України Старомайорського Донецької області. Разом з ним знову вдома вже 10 населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.

До того ж заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр розповіла, що Збройні Сили мають успіхи на Бахмутському напрямку. Захисники просуваються, попри інтенсивний вогонь ворога.

Крім того, видання Bloomberg повідомило, що Сили оборони України пішли в серйозний наступ на Півдні країни й прорвали деякі оборонні позиції росіян.