Показники рекордні: в 3 ОШБр повідомили результати штурмів на Харківщині

Третя окрема штурмова бригада провела наступальну операцію на Харківському напрямку. Бійцям вдалося просунутися на 2 кілометри й завдати суттєвих втрат противнику.

Українські військові захопили батальйонну смугу оборони 20 армії Росії. В етері 24 Каналу майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов розповів подробиці унікальної операції.

До теми СОУ успішні на всіх ділянках фронту: комбат ударних БпАК пояснив головні досягнення

Росіяни переважали майже втричі

Формально заходи, які проводила Третя окрема штурмова бригада, вже завершені. Залишається декілька останніх кроків:

стабілізація на передньому краї. Тобто освоєння батальйонної лінії оборони противника, яку захопили бійці 3 ОШБр;

розгалуження комунікації;

нарощування фортифікації;

перехід до виконання завдань щодо стійкої оборони на цьому рубежі.

Завдяки вдалому плануванню, своєчасній ініціативі, безпрецедентному героїзму піхоти бійці з Третьої окремої штурмової бригади за короткий проміжок часу успішно виконали та перемогли противника, який переважав.

На сьогодні співвідношення сил на полі бою було 2,5 до 1 на користь ворога. Навіть в такому форматі 3 ОШБр зберігає потенціал для атак,

– зазначив Кудряшов.

Ворог накопичував резерви у районі Борової

Один з основних районів інтересу противника на Харківському напрямку – Борова, напрямок до річки Оскіл. Другий напрямок – Вовчанськ, де йдуть бойові дії.

Це вже друга спроба росіян накопичити сили в напрямку Борової. Перша була у травні – на початку літа й увінчалася поразкою ворога. Наступну спробу росіян накопичення резервів ми змогли розбити минулого тижня вдалим просуванням нашого підрозділу вглиб порядків противника,

– додав майор ЗСУ.

Втрати російської армії

За оцінкою заступника командира 3 ОШБр, на сьогодні хоча б в короткочасній перспективі ворог не зможе досягнути ніяких тактичних здобутків на цьому напрямку. Російські війська виснажені завдяки вдалим діям Третьої штурмової бригади й суміжних підрозділів, які виконують завдання щодо стійкої оборони на напрямку Борової.

Росіяни переважно використовували піхоту й артилерійське озброєння. Під час наступальних дій ЗСУ було знищено не менше ніж 18 артилерійських установок. Також було ліквідовано до 300 осіб піхотинців, які займали батальйону смугу відповідальності. Також є полонені.

Крім того, Третя окрема штурмова бригада навчилася боротися з ворогом не тільки на землі, а і в повітрі. Є рекордні показники, зокрема було знищено понад 30 ворожих безпілотників.