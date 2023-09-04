Наступальна операція на Мелітопольському напрямку: де ЗСУ мали успіх

Наші військові продовжують просуватися та звільняти з-під окупації території рідної країни. Розповідаємо про успіхи ЗСУ на Півдні.

Ними поділилася заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зауважила, що на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти в обороні. Також поділилася успіхами на Мелітопольському напрямку.

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Яка ситуація на Півдні України

Отже, на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує обстрілювати позиції наших підрозділів, а також цивільні об'єкти у кількох областях:

Запорізькій;

Херсонській;

Миколаївській.

Також ворог активно застосовує баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Водночас продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку Сили оборони України. Під час ведення наступальних дій успіхи мали у напрямку Новоданилівки, Новопрокопівки. Захисники закріплюються на досягнутих рубежах.



ЗСУ продовжують просуватися та закріплюватися / Скриншот DeepState

Ворог на півдні зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви,

– додала вона.

Контрнаступ не зупинять дощі

Відповідну думку озвучили закордонні оглядачі. Вони зазначили, що просуватися на Півдні українські військові продовжать, навіть якщо падатимуть дощі.

Тут на користь нашим захисникам зіграють особливості ландшафту та самого регіону. Так, по обидва боки від Мелітополя – піщаний, добре аерований ґрунт.

Оглядачі вважають, що це одна з маловідомих причин, через які контрнаступ може бути успішнішим, ніж припускають деякі союзники України.

"Це приклад важливості місцевих знань, конкретних ситуацій і контексту, які визначають кожну війну", – підкреслив Микола Бєлєсков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень у Києві.

Він додав, що частина ґрунту на Півдні залишається твердою, навіть якщо випадають дощі. А це означає, що наші захисники зможуть маневрувати там навіть впродовж зими.

Власне, південь Запоріжжя вкритий піщаним ґрунтом. Він яскраво контрастує з багатими чорноземами. Останні під час дощових місяців перетворюються на брудну трясовину.