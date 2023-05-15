Майже скрізь ворог переходить до оборони, – в ГУР розповіли про наступальний потенціал Росії

На окупованих Росією територіях України залишаються ще сотні тисяч загарбників. Однак їхні дії вказують на те, що готуються вони не до захоплення нових територій, а до оборони від ЗСУ.

І це відбувається на багатьох напрямках ведення бойових дій. Про це в етері телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

До теми Понад 150 тисяч окупантів залишаються на окупованих територіях Півдня, – ГУР МО

Окупанти подекуди намагаються наступати

Андрій Юсов розповів, що наразі вороги України на окремих напрямках та ділянках таки намагаються продовжувати наступальні дії. Зокрема, наступати вони намагаються на Бахмутському напрямку.

Ми бачимо зараз і весь світ бачить зараз спроби продовжувати наступальні дії (окупантів – 24 Канал) на Бахмутському напрямку і українську героїчну оборонну операцію, яка має свої результати, у тому числі по звільненню і деокупації частини території, як повідомив генерал Сирський,

– сказав Андрій Юсов.

Росіяни переходять до оборони

Однак у розвідці спостерігають, як в цілому по всій лінії фронту російські загарбники переходять в оборону. Усе через те, що ресурсів для наступальних дій у них немає.

Якщо на повторення масштабних наступальних дій у нього (ворога – 24 Канал) можливостей, ресурсів і резервів зараз належних немає, то до оборони вони готувались увесь цей час,

– підкреслив представник ГУР МО України.

Перехід до оборони Андрій Юсов назвав серйозним фактором. І цей фактор, безумовно, враховує українське командування "для підготовки та реалізації деокупації українських територій".