Наступне засідання Ради може відбутися наприкінці тижня, – Корнієнко
Джерело:"Слуга народу"
Пленарне засідання Верховної Ради, ймовірно, відбудеться ближче до кінця цього тижня. Наразі з міркувань безпеки роботу парламенту не транслюють наживо.
Про це повідомив перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. він запевнив, що нардепи працюють у посиленому режимі.
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З міркувань безпеки засідання не висвітлюють
Зараз, на жаль, з міркувань безпеки не можна висвітлювати все, але ми у режимі фактично постійно діючої погоджувальної ради, розглядаємо перелік законів, які нам дає Кабмін, які надають народні депутати,
– додав Олександр Корнієнко.
Віцеспікер наголосив, що з початку війни Верховна Рада ухвалила близько 40 законів. Загалом, зауважив Корнієнко, робота стала кращою через згуртованість усіх політичних сил.
Низку законів ухвалили в першому читанні
За словами Корнієнка, є низка законів, які проголосували у першому читанні, отож ще тиждень потрібен на збір правок та їхнє опрацювання.
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