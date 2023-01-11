Наступні 24 години будуть критичними, – військовий ЗСУ про реальну ситуацію в Соледарі

Станом на сьогодні ситуація на Сході нашої держави, зокрема у Соледарі, вкрай складна. Російські війська намагаються захопити місто, українські захисники залишаються на місці та не дають ворогові зробити цього.

Про це виданню повідомив український військовий. За його словами, наступні 24 години будуть критичними.

До теми У Соледарі тривають важкі бої, ворогу не вдається захопити місто, – Міноборони

Росіяни мріють захопити місто

Цікаво, що, за даними CNN, напередодні керівник вагнерівців Пригожин уже встиг заявити, що місто перебуває під повним контролем загарбників, а міноборони країни-агресорки на наступний день підкреслило, що їхні окупаційні війська "заблокували Соледар з північної та південної частин" населеного пункту. Також щодо ситуації у цьому українському східному місті висловився й Дмитро Пєсков. Він "пом'якшив" вислів Пригожина та заявив, що це лише "позитивна тенденція".

Однак попри фантазії окупантів реальність говорить про протилежне. Українські титани тримають місто.

Не вірте тому, що вони говорять. Тут важко, але ми живі більше, ніж будь-хто інший. Ми тримаємося. Хоча практично самостійно. Без командирів,

– сказав український військовий.

Наступні 24 години будуть важкими

Також український військовий, ім'я якого у CNN не озвучили з міркувань безпеки, підкреслив, що наступні 24 години або близько того будуть "дуже важкими". Ба більше, вони визначатимуть долю усього Соледару.

У ці дні для міста все буде визначено. Тому що ми в пастці, вони хочуть нас оточити,

– сказав військовий.

Окрім цього окупанти глушать український зв'язок, а це надзвичайно ускладнює координацію між військовими. Однак якщо найближчі українські підрозділи втримають позиції, то підрозділ цього військового зможе безпечно відступити.

Що відбувається у Соледарі: коротко