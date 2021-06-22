На наступні 3 дні: в Україні оголосили пожежну небезпеку

Останні кілька тижнів Україна потерпає від сильних дощів та затоплення. Синоптики 22 червня попередили вже про пожежну небезпеку на Заході, у північних та деяких східних областях.

Синоптики на ці дні також прогнозують сильну спеку – до 36 градусів тепла. Рятувальники закликають людей бути обачними та не палити вогонь на природі.

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В Україні оголосили 2 ступінь пожежної небезпеки

Синоптики прогнозують, що в протягом 23 – 25 червня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки у:

західних,

північних,

східних областях,

а також у Вінницькій та Полтавській областях.

Ба більше, небезпека виникнення пожеж існує також в Києві.

Мовиться про 2 ступінь небезпеки – погода несе реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рятувальника радять проявляти максимальну обережність при перебуванні на природі.



Синоптики кажуть, що пожежі можливі протягом 23 – 25 червня / Карта Укргідрометцентру

Поради ДСНС

Щоб не спровокувати пожежу в екосистемах, рятувальники радять:

не розпалювати вогнища й не застосовувати відкритий вогонь у лісі, адже за сухої погоди достатньо іскри, щоб спалахнуло полум'я;

не розпалювати багаття на торфовищах, поблизу копиць сіна, скирт соломи Також пожежну небезпеку становлять і старі пні та сухі гілки;

стежити за дітьми, що вони не підпалили чагарник чи сушняк.

При виникненні пожежі рятувальники кажуть, що не потрібно тікати від вогню в протилежний бік, натомість долати край проти вітру, закривши голову і обличчя одягом.

Також рятувальники радять:

вийти швидко з небезпечної зони, до якої наближається полум`я, перпендикулярно напряму поширення вогню;

якщо втекти неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (воно там менш задимлене, рот і ніс тканиною);

гасити невеликі загоряння можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами;

під час гасіння не відходьте далеко від доріг та просік, стежити за іншими людьми, які гасять пожежу (можна з допомогою переклички);

стежити, щоб дерева не травмували вас;

після виходу з пожежі, повідомте рятувальників за номером 101.

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