На наступні 3 дні: в Україні оголосили пожежну небезпеку

Останні кілька тижнів Україна потерпає від сильних дощів та затоплення. Синоптики 22 червня попередили вже про пожежну небезпеку на Заході, у північних та деяких східних областях.
Синоптики на ці дні також прогнозують сильну спеку – до 36 градусів тепла. Рятувальники закликають людей бути обачними та не палити вогонь на природі.
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В Україні оголосили 2 ступінь пожежної небезпеки
Синоптики прогнозують, що в протягом 23 – 25 червня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки у:
- західних,
- північних,
- східних областях,
- а також у Вінницькій та Полтавській областях.
Ба більше, небезпека виникнення пожеж існує також в Києві.Зверніть увагу! Мовиться про 2 ступінь небезпеки – погода несе реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рятувальника радять проявляти максимальну обережність при перебуванні на природі.
Синоптики кажуть, що пожежі можливі протягом 23 – 25 червня / Карта Укргідрометцентру
Поради ДСНС
Щоб не спровокувати пожежу в екосистемах, рятувальники радять:
- не розпалювати вогнища й не застосовувати відкритий вогонь у лісі, адже за сухої погоди достатньо іскри, щоб спалахнуло полум'я;
- не розпалювати багаття на торфовищах, поблизу копиць сіна, скирт соломи Також пожежну небезпеку становлять і старі пні та сухі гілки;
- стежити за дітьми, що вони не підпалили чагарник чи сушняк.
При виникненні пожежі рятувальники кажуть, що не потрібно тікати від вогню в протилежний бік, натомість долати край проти вітру, закривши голову і обличчя одягом.
Також рятувальники радять:
- вийти швидко з небезпечної зони, до якої наближається полум`я, перпендикулярно напряму поширення вогню;
- якщо втекти неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (воно там менш задимлене, рот і ніс тканиною);
- гасити невеликі загоряння можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами;
- під час гасіння не відходьте далеко від доріг та просік, стежити за іншими людьми, які гасять пожежу (можна з допомогою переклички);
- стежити, щоб дерева не травмували вас;
- після виходу з пожежі, повідомте рятувальників за номером 101.
Погода в Україні: останні новини
- Станом на 22 червня, синоптики закликали українців налаштувати себе на пекельну погоду. У більшості регіонів протягом тижня, 21 – 27 червня, прогнозують спеку до +36.
- На Львівщині 22 червня оголосили штормове попередження через грозу.
- Перед у кількох частинах країни негода наробила лиха. Зокрема на Буковині та у місті Дніпро дощовими потоками води затопило приватні будинки та домогосподарства.