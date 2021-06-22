На наступні 3 дні: в Україні оголосили пожежну небезпеку

22 червня 2021 , 14:45
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Джерело:

ДСНС України

Останні кілька тижнів Україна потерпає від сильних дощів та затоплення. Синоптики 22 червня попередили вже про пожежну небезпеку на Заході, у північних та деяких східних областях.

Синоптики  на ці дні також прогнозують сильну спеку – до 36 градусів тепла. Рятувальники закликають людей бути обачними та не палити вогонь на природі. 

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В Україні оголосили 2 ступінь пожежної небезпеки

Синоптики прогнозують, що в протягом 23 – 25 червня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки у:

  • західних,
  • північних,
  • східних областях,
  • а також у Вінницькій та Полтавській областях.

Ба більше, небезпека виникнення пожеж існує також в Києві. 

Зверніть увагу! Мовиться про 2 ступінь небезпеки – погода несе реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рятувальника радять проявляти максимальну обережність при перебуванні на природі.


Синоптики кажуть, що пожежі можливі протягом 23 – 25 червня / Карта Укргідрометцентру

Поради ДСНС

Щоб не спровокувати пожежу в екосистемах, рятувальники радять:

  • не розпалювати вогнища й не застосовувати відкритий вогонь у лісі, адже за сухої погоди достатньо іскри, щоб спалахнуло полум'я;
  • не розпалювати багаття на торфовищах, поблизу копиць сіна, скирт соломи Також пожежну небезпеку становлять і старі пні та сухі гілки;
  • стежити за дітьми, що вони не підпалили чагарник чи сушняк.

При виникненні пожежі рятувальники кажуть, що не потрібно тікати від вогню в протилежний бік, натомість долати край проти вітру, закривши голову і обличчя одягом. 

Також рятувальники радять: 

  • вийти швидко з небезпечної зони, до якої наближається полум`я, перпендикулярно напряму поширення вогню;
  • якщо втекти неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (воно там менш задимлене, рот і ніс тканиною);
  • гасити невеликі загоряння можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами;
  • під час гасіння не відходьте далеко від доріг та просік, стежити за іншими людьми, які гасять пожежу (можна з допомогою переклички);
  • стежити, щоб дерева не травмували вас;
  • після виходу з пожежі, повідомте рятувальників за номером 101.

Погода в Україні: останні новини

  • Станом на 22 червня, синоптики закликали українців налаштувати себе на пекельну погоду. У більшості регіонів протягом тижня, 21 – 27 червня, прогнозують спеку до +36.
  • На Львівщині 22 червня оголосили штормове попередження через грозу.
  • Перед у кількох частинах країни негода наробила лиха. Зокрема на Буковині та у місті Дніпро дощовими потоками води затопило приватні будинки та домогосподарства.
Автор: Діана Квасневська