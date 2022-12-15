Наступні пів року у протистоянні будуть вирішальними, – Зеленський у зверненні до Євроради

Вирішальна фаза війни ще попереду. Енергетичний терор Росії має зазнати поразки, для цього потрібно багато сил та єдності.

Президент Володимир Зеленський звернувся до Європейської ради, зауваживши, що "наступні півроку вимагатимуть ще більших зусиль, ніж цей час, що минув". Він детально пояснив 5 пунктів, які пришвидшать перемогу України.

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Поразка енергетичного терору

Президент наголосив, що енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.

Будь-який російський енергетичний шантаж, будь-які деструктивні дії проти енергетичної структури в Україні, чи, наприклад, проти підводних кабелів та газогонів в Європі. Будь-які спроби дестабілізації ринків газу і нафти чи атомної енергетики мають отримати потужні відповіді усієї Європи,

– зазначив Володимир Зеленський.

У цьому контексті, за словами президента, є корисною ідея прайскепів на російський енергетичний експорт: "чим сильніше буде такий інструмент, тим більше буде стійкості буде у глобального енергоринку".

Допомога, щоб пережити зиму

Наступне, на чому він наголосив – це зимова стійкість України. Відтак, Володимир Зеленський закликав євродепутатів продовжувати робити все, щоб підтримати енергозабезпечення українців.

Президент подякував усім партнерам, які передають нам генератори та інші обладнання.

Оборонна підтримка

Третій аспект – оборонна підтримка. За словами президента, вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку.

Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання, це стосується і ППО, і сучасних танків. Немає жодної раціональної причині чому б Україні не отримати їх вже зараз,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що усе це прямий порятунок мільйонів життів.

Дипломатія

Володимир Зеленський нагадав європарламентарям, що Україна розробила і запропонувала світу формулу миру, яка містить усе необхідне не тільки щоб зупинити цю війну, а й гарантувати, що не буде повторного початку війни в Європі.

Президент закликав підтримати українську формулу миру!

І п'яте – на наступні півроку. Ціннісне завдання. Президент подякував європарламентарям за підтримку України у здобутті кандидатства.

15 грудня Комітет постійних представників країн Євросоюзу може ухвалити рішення щодо дев'ятого пакету санкцій проти Росії.