Наступник Ліз Трасс акцентуватиме на внутрішню політику: чи не нашкодить це Україні

Напередодні прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про свою відставку. Вона залишатиметься на посаді, поки не оберуть нову людину.

Однак ніякої загрози для України наразі немає. Про це 24 каналу сказав американський політолог Раміс Юнус.

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Внутрішньополітичні питання

Як зауважив політолог, сьогодні розмір допомоги, який виділяється Україні – це мізер у порівнянні з ВВП, яке має країна. Відтак нестабільність у Великій Британії не пов'язана ані з допомогою, ані з недопомогою.

"Це внутрішньополітичні проблеми, які накопичилися після пандемії економічного порядку. Не зміг їх вирішити той самий Борис Джонсон, і Ліз Трасс, можливо, почала не з того", – відзначив Юнус.

У будь-якому випадку, додав він, те напруження пристрастей, яке було у британському суспільстві, вона не змогла нейтралізувати, попри те, що зовнішньополітично продовжувала ту саму лінію.

У Консервативної партії сьогодні більшість, а йти на позачергові парламентські вибори при низькому рейтингу їм не вигідно. Я думаю, вони знайдуть якусь кандидатуру, яка більше буде займатися внутрішньополітичними речами – саме економічними питаннями. А те, що стосується підтримки України, йти своєю чергою,

–наголосив політолог.

Він зауважив, що у британському парламенті спостерігається двопалатна підтримка. Ба більше, вона є значно потужнішою, аніж у Конгресі США. "Я б не драматизував ситуацію і не бачу приводів для занепокоєння на цьому напрямку саме через призму України", – підсумував Раміс Юнус.

Відставка Ліз Трасс: коротко

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс вирішила піти у відставку після 5 тижнів перебування на посаді. Це стало найкоротшим прем'єрством в сучасній історії Сполученого Королівства. За цей час Трасс лише поглибила політичну та економічну кризу в країні, повністю втратила підтримку своєї фракції та популярність серед британців. Тож її рішення несподіванкою не стало.

Основний кандидат на посаду нового прем'єра – колишній очільник Мінфіну Великої Британії Ріші Сунак. Його рейтинг всередині Консервативної партії найбільш прийнятний, тож він може задовольнити обидва крила консерваторів і стати такою собі компромісною фігурою.

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